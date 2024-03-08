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В Кирове ликвидировали открытое горение в мебельном цеху

В Кирове ликвидировали открытое горение в мебельном цеху - 08.03.2024, ПРАЙМ

В Кирове ликвидировали открытое горение в мебельном цеху

Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T05:53+0300

2024-03-08T05:53+0300

2024-03-08T05:53+0300

происшествия

россия

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пожар

ликвидация

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельный цех на площади 700 квадратных метров. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Кировской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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россия, киров, пожар, ликвидация