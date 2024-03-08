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В Кирове ликвидировали открытое горение в мебельном цеху - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В Кирове ликвидировали открытое горение в мебельном цеху
В Кирове ликвидировали открытое горение в мебельном цеху - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Кирове ликвидировали открытое горение в мебельном цеху
Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T05:53+0300
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происшествия
россия
киров
пожар
ликвидация
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельный цех на площади 700 квадратных метров. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Кировской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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россия, киров, пожар, ликвидация
Происшествия, РОССИЯ, КИРОВ, пожар, ликвидация
05:53 08.03.2024
 
В Кирове ликвидировали открытое горение в мебельном цеху

МЧС РФ: в Кирове ликвидировали открытое горение в цеху по производству мебели

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ Мега Химки - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельный цех на площади 700 квадратных метров.
"Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Кировской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
ПроисшествияРОССИЯКИРОВпожарликвидация
 
 
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