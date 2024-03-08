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Над Россией за ночь уничтожили 12 БПЛА - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Над Россией за ночь уничтожили 12 БПЛА
Над Россией за ночь уничтожили 12 БПЛА - 08.03.2024, ПРАЙМ
Над Россией за ночь уничтожили 12 БПЛА
Американский медиамагнат Руперт Мердок женится на Елене Жуковой, матери бывшей супруги Романа Абрамовича, свадьба запланирована на июнь, сообщает газета New... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T07:34+0300
2024-03-08T07:47+0300
россия
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американский медиамагнат Руперт Мердок женится на Елене Жуковой, матери бывшей супруги Романа Абрамовича, свадьба запланирована на июнь, сообщает газета New York Times со ссылкой на офис предпринимателя. Представитель Мердока, которому 11 марта исполнится 93 года, подтвердил, что приглашения на свадьбу уже разосланы, мероприятие пройдет в калифорнийском поместье медимагната в городе Морага. В конце марта 2023 года сообщалось о помолвке Мердока и 66-летней вдовы кантри-музыканта Честера Смита Энн-Лесли. Свадьба пары должна была состояться в конце лета 2023 года, однако помолвка была расторгнута. В августе того же года стало известно, что Мердок начал встречаться с 66-летней Еленой Жуковой, молекулярным биологом на пенсии. Он познакомился с ней через свою третью жену Венди Денг, которая, в свою очередь, дружит с дочерью Елены Жуковой Дарьей. Жукова живет в США уже более 30 лет, переехав из России вместе с дочерью в 1991 году. Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones. В сентябре 2023 года СМИ сообщили об уходе Мердока с поста главы правления корпораций Fox и News. Его место занял сын Лахлан Мердок.
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РОССИЯ
07:34 08.03.2024 (обновлено: 07:47 08.03.2024)
 
Над Россией за ночь уничтожили 12 БПЛА

МО РФ: над Россией за ночь уничтожили 12 беспилотников

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Международные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американский медиамагнат Руперт Мердок женится на Елене Жуковой, матери бывшей супруги Романа Абрамовича, свадьба запланирована на июнь, сообщает газета New York Times со ссылкой на офис предпринимателя.
Представитель Мердока, которому 11 марта исполнится 93 года, подтвердил, что приглашения на свадьбу уже разосланы, мероприятие пройдет в калифорнийском поместье медимагната в городе Морага.
В конце марта 2023 года сообщалось о помолвке Мердока и 66-летней вдовы кантри-музыканта Честера Смита Энн-Лесли. Свадьба пары должна была состояться в конце лета 2023 года, однако помолвка была расторгнута.
В августе того же года стало известно, что Мердок начал встречаться с 66-летней Еленой Жуковой, молекулярным биологом на пенсии. Он познакомился с ней через свою третью жену Венди Денг, которая, в свою очередь, дружит с дочерью Елены Жуковой Дарьей.
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Жукова живет в США уже более 30 лет, переехав из России вместе с дочерью в 1991 году.
Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones. В сентябре 2023 года СМИ сообщили об уходе Мердока с поста главы правления корпораций Fox и News. Его место занял сын Лахлан Мердок.
 
РОССИЯ
 
 
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