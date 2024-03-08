https://1prime.ru/20240308/846089671.html

Названы страны-лидеры мирового цветочного экспорта

Названы страны-лидеры мирового цветочного экспорта - 08.03.2024, ПРАЙМ

Названы страны-лидеры мирового цветочного экспорта

Больше всего цветов в мире по итогам прошлого года экспортировали Нидерланды, Колумбия и Эквадор, суммарная стоимость их мировых поставок составила 6,6... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T08:10+0300

2024-03-08T08:10+0300

2024-03-08T08:44+0300

экспорт

цветы

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Больше всего цветов в мире по итогам прошлого года экспортировали Нидерланды, Колумбия и Эквадор, суммарная стоимость их мировых поставок составила 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade. Абсолютным лидером в торговле цветами в прошлом году стали Нидерланды, которые продали их на 4,6 миллиарда долларов в общем объеме 552 тысячи тонн. В тройку главных "клумб" мира также вошли Колумбия, экспортировавшая 143 тысячи тонн цветов на 1,1 миллиарда долларов, и Эквадор, экспортировавший 181 тысячу тонн на 987 миллионов долларов. Также в пятерку главных цветочных экспортеров вошли Кения - 387 миллиона долларов (64 тысячи тонн) и Нигерия - 157 миллионов долларов (97 тысяч тонн). Замыкают десятку в букетном экспорте Италия, чьи объемы экспорта в 2023 году составили 126 миллионов долларов (16 тысяч тонн), Китай - 110 миллионов долларов (34 тысячи тонн), Канада - 109 миллионов долларов (34 тысячи тонн), Малайзия - 76 миллионов долларов (23 тысячи тонн) и ЮАР - 61 миллион долларов (8 тысяч тонн). При этом среди лидеров экспорта за год сильнее всего нарастила свои поставки Нигерия - в 4 раза, по оценке РИА Новости, а больше всего они уменьшились у Колумбии - на почти 49%, Кении - на 38% и Китая - на 32%. Среди остальных стран сильнее всего экспорт цветов в прошлом году вырос у Эстонии - в 86 раз в годовом выражении, до 105 тысяч долларов, у Намибии - в 85 раз, до 16 тысяч долларов, у Туниса - в 35 раз, до 153 тысяч долларов, у Трининада и Тобаго - в 19 раз, до 15,5 тысячи долларов, и у Ирландии - в 13 раз, до 4 миллионов долларов. Россия же по итогам прошлого года экспортировала цветов лишь на 40 тысяч долларов. Из этих поставок 86% пришлись на основного покупателя российских цветов - Армению.

https://1prime.ru/20240307/846063842.html

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экспорт, цветы