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В Совфеде предупредили Макрона о риске перехода красных линий

В Совфеде предупредили Макрона о риске перехода красных линий - 08.03.2024, ПРАЙМ

В Совфеде предупредили Макрона о риске перехода красных линий

Переходом "красных линий" президент Франции Эммануэль Макрон зазывает войну на свою территорию, заявил в интервью РИА сенатор от крымского региона, член... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T08:18+0300

2024-03-08T08:18+0300

2024-03-08T08:18+0300

политика

эммануэль макрон

совфед

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Переходом "красных линий" президент Франции Эммануэль Макрон зазывает войну на свою территорию, заявил в интервью РИА сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее в ходе встречи с лидерами оппозиции Макрон сказал, что в поддержке Парижем Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий". Об этом сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции. "Если Макрон будет и дальше действовать также в отношении России, то в скором времени убедится, что "красные линии" на самом деле есть, и, перейдя их, он может в конце концов получить войну на территории Франции. Призываем миролюбивый французский народ образумиться и отправить на свалку истории диктатора и агрессора Макрона", — заявил Цеков. Он также отметил, что Макрон зарекомендовал себя на посту президента как авантюрист и недалекий политик. "На сегодня он один из самых деятельных поджигателей конфликта с Россией", — добавил сенатор.

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эммануэль макрон, совфед