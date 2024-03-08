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Курс предпримет вторую попытку снижения к 90 рублям за доллар

Курс предпримет вторую попытку снижения к 90 рублям за доллар - 08.03.2024, ПРАЙМ

Курс предпримет вторую попытку снижения к 90 рублям за доллар

Курс российской валюты на завершившейся короткой рабочей неделе преимущественно повышался против основных валют, торгующихся на Московской бирже. Таким образом, | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T08:26+0300

2024-03-08T08:26+0300

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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты на завершившейся короткой рабочей неделе преимущественно повышался против основных валют, торгующихся на Московской бирже. Таким образом, валюта РФ после двух недель ослабления вот уже две недели, как укрепляется. При этом инвалюты обновили минимумы за несколько недель: по доллару – это 90,09 рубля (с 1 февраля), по юаню: 12,47 рубля (с 31 января), по евро: 97,94 рубля (с 15 февраля).Таким образом, рубль продолжил инерционно крепнуть, несмотря на отдаленность налогового периода марта. Впрочем, в пользу рубля сыграло то, что ЦБ РФ все-таки сохранит в марте — начале апреля продажи юаней на рынке, несмотря на некоторое увеличение Минфином покупок инвалюты и золота в рамках бюджетного правила.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за короткую неделю упал на 1,07 рубля до 90,60 рубля, юаня — на 7 копеек до 12,60 рубля, евро – поднялся на 1 копейку до 98,92 рубля. Рос евро на форексе выше 1,09 доллара помог евровалюте не упасть к рублю.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели сползла в район 7,5 тысячи против 7,75 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА ОЦЕНКИ МИНФИНА РОССИИРубль начал короткую рабочую неделю попытками роста против основных валют на Мосбирже. Игроки рынка обратили внимание на сообщения о том, что Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля купит валюты и золота на 93,7 миллиарда рублей, по 4,7 миллиарда рублей в день.Месяцем ранее покупка составляла 3,7 миллиарда рублей в день. Таким образом, с учетом продаж валюты Центробанком РФ на 11,8 миллиарда, получаются нетто-продажи в 7,1 миллиарда рублей в день. То есть приток валюты на рынок от регулятора сохраняется, и это позитив для валюты РФ.Также стоит отметить, что рост покупок инвалюты в резервы со стороны Минфина отражает увеличение нефтегазовых доходов бюджета, что является позитивом для рубля на более долгосрочном горизонте,ПРОГНОЗЫМежду тем, вторую половину рабочей недели рубль торговался менее уверенно против основных валют на Московской бирже. Перед длинными выходными участники торгов предпочитали покупать валюту.Сыграл свою роль и фактор технического анализа. Игроки рынка решили откупать подешевевшую валюту по мере приближения курса к психологической отметке 90 рублей за доллар, которой не отмечалось с начала февраля.Негатив для рубля поддерживался по-прежнему большими расходами бюджета. Как оценил Минфин РФ, дефицит российского федерального бюджета за январь-февраль 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,474 триллиона рублей, или 0,8% ВВП.При этом Минфин России на аукционах в среду разместил два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 77,3 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе 120.5 миллиарда. Это поддерживало спрос на рублевую ликвидность.Спокойное прохождение через длинные выходные может привести к очередной волне укрепления рубля. В этом случае курс опять попробует на прочность уровень поддержки 90 рублей за доллар. Неспособность долларовых "быков" пробить вверх уровень сопротивления росту в 91,4 рубля за доллар лишний раз подтверждает высокую вероятность сохранения краткосрочной тенденции к укреплению рубля

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа