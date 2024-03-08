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Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог

Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог - 08.03.2024, ПРАЙМ

Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог

Команда Владимира Зеленского и он сам в условиях отмены выборов на Украине в скором времени потеряют легитимность и их "слив" западными кураторами неизбежен,... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T08:43+0300

2024-03-08T08:43+0300

2024-03-08T08:43+0300

политика

владимир зеленский

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Команда Владимира Зеленского и он сам в условиях отмены выборов на Украине в скором времени потеряют легитимность и их "слив" западными кураторами неизбежен, считает политолог Сергей Михеев. "Одно дело, пришедший человек, имеющий мандат доверия на выборах, а другое дело — человек, в режиме чрезвычайщины находится у власти. И что бы они там ни делали, какие бы ни фабриковали постановления Конституционного суда — пока у них с этим проблемы на Украине — все равно все понимают, что человек этот — "хромая утка", уже шатается", — сказал политолог в эфире "Радио Спутник в Крыму". Михеев полагает, что авторитет Зеленского падает, а его команду западные кураторы будут однозначно уводить с политической сцены. "Часы Зеленского тикают уже обратный отсчет, это по целому ряду признаков видно. Мне кажется, что "слив" Зеленского практически неизбежен. Вопрос в том - кто, как, когда это сделает и на кого он поменяется", - сказал Михеев. В середине февраля на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая. В связи с этим президентские выборы в стране, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Зеленский ранее заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

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владимир зеленский, украина