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Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог
Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог - 08.03.2024, ПРАЙМ
Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог
Команда Владимира Зеленского и он сам в условиях отмены выборов на Украине в скором времени потеряют легитимность и их "слив" западными кураторами неизбежен,... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T08:43+0300
2024-03-08T08:43+0300
политика
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Команда Владимира Зеленского и он сам в условиях отмены выборов на Украине в скором времени потеряют легитимность и их "слив" западными кураторами неизбежен, считает политолог Сергей Михеев. "Одно дело, пришедший человек, имеющий мандат доверия на выборах, а другое дело — человек, в режиме чрезвычайщины находится у власти. И что бы они там ни делали, какие бы ни фабриковали постановления Конституционного суда — пока у них с этим проблемы на Украине — все равно все понимают, что человек этот — "хромая утка", уже шатается", — сказал политолог в эфире "Радио Спутник в Крыму". Михеев полагает, что авторитет Зеленского падает, а его команду западные кураторы будут однозначно уводить с политической сцены. "Часы Зеленского тикают уже обратный отсчет, это по целому ряду признаков видно. Мне кажется, что "слив" Зеленского практически неизбежен. Вопрос в том - кто, как, когда это сделает и на кого он поменяется", - сказал Михеев. В середине февраля на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая. В связи с этим президентские выборы в стране, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Зеленский ранее заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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владимир зеленский, украина
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА
08:43 08.03.2024
 
Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог

Политолог Михеев: часы Зеленского ведут обратный отсчет в условиях отмены выборов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Команда Владимира Зеленского и он сам в условиях отмены выборов на Украине в скором времени потеряют легитимность и их "слив" западными кураторами неизбежен, считает политолог Сергей Михеев.
"Одно дело, пришедший человек, имеющий мандат доверия на выборах, а другое дело — человек, в режиме чрезвычайщины находится у власти. И что бы они там ни делали, какие бы ни фабриковали постановления Конституционного суда — пока у них с этим проблемы на Украине — все равно все понимают, что человек этот — "хромая утка", уже шатается", — сказал политолог в эфире "Радио Спутник в Крыму".
Михеев полагает, что авторитет Зеленского падает, а его команду западные кураторы будут однозначно уводить с политической сцены.
"Часы Зеленского тикают уже обратный отсчет, это по целому ряду признаков видно. Мне кажется, что "слив" Зеленского практически неизбежен. Вопрос в том - кто, как, когда это сделает и на кого он поменяется", - сказал Михеев.
В середине февраля на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая. В связи с этим президентские выборы в стране, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Зеленский ранее заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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