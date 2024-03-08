https://1prime.ru/20240308/846090620.html

Россия проходит сегодня через очень непростые испытания, заявил Медведев

Россия проходит сегодня через очень непростые испытания, заявил Медведев - 08.03.2024, ПРАЙМ

Россия проходит сегодня через очень непростые испытания, заявил Медведев

Россия сейчас преодолевает очень непростые испытания, дает отпор циничному и опасному врагу, приближает победу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T08:49+0300

2024-03-08T08:49+0300

2024-03-08T08:49+0300

политика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Россия сейчас преодолевает очень непростые испытания, дает отпор циничному и опасному врагу, приближает победу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с 8 Марта. Видео опубликовано в его Telegram-канале. Медведев подчеркнул, что женщины наделены особой, очень важной миссией — они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких. "Вдохновляете нас на свершения, окружаете заботой, помогаете обрести силы, чтобы преодолеть любые преграды. Постоянное стремление к совершенству — тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всем, что вы делаете. Это особенно важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу", — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.8 марта празднуется Международный женский день. Начало празднику положил марш работающих женщин в Нью-Йорке 8 марта 1908 года. Протестующие требовали улучшения условий труда, повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и предоставления права голосовать. Спустя два года активистка Клара Цеткин в ходе международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене предложила официально установить такой праздник. Отмечается, что в России Женский день учредили на собрании в здании Калашниковской хлебной биржи в Санкт-Петербурге 2 марта 1913 года. Праздник перенесли на 8 марта после митинга работниц ткацкой фабрики.

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дмитрий медведев, россия