https://1prime.ru/20240308/846091908.html

Женщины в России стали открывать бизнес чаще мужчин

Женщины в России стали открывать бизнес чаще мужчин - 08.03.2024, ПРАЙМ

Женщины в России стали открывать бизнес чаще мужчин

Женщины в России вырвались вперед по количеству новых открытых малых бизнесов, в 2023 году их было более 51% от общего числа регистраций, подсчитали для РИА... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T09:41+0300

2024-03-08T09:41+0300

2024-03-08T09:41+0300

экономика

женщины

https://cdnn.1prime.ru/img/77800/21/778002184_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_a2f06770d9802e4da739382b88030ba0.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Женщины в России вырвались вперед по количеству новых открытых малых бизнесов, в 2023 году их было более 51% от общего числа регистраций, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". "Исследование показало, что в 2023 году женщины впервые обогнали мужчин по количеству регистраций новых ИП. Так, в 2022 году в России зарегистрировали 808 836 ИП. Доля предпринимательниц составляла 49,2% - 398 047. В 2023 году ситуация изменилась - женщины регистрировали ИП чаще, чем мужчины. В 2023 году в России зарегистрировали 986 476 ИП. Доля предпринимательниц составила 51,1% - 504 097. Это на 26,6% больше, чем годом ранее (398 047)", - рассказали аналитики. Согласно исследованию, в абсолютном значении мужчин-предпринимателей в России больше, чем женщин. Однако разрыв с каждым годом сокращается. Так, на 1 марта 2022 года доля женщин среди ИП в России составляла 46,2%. К марту 2023 года она выросла до 46,4%, к марту 2024 года - до 46,9%. Двухлетняя динамика подтверждает, что женщины стали активнее заниматься бизнесом. Если число мужчин-предпринимателей с марта 2022 по март 2024 года выросло на 12,7%, то женщин в бизнесе стало больше на 16%. По мнению эксперта по экономической безопасности "Контур.Фокуса" Антона Яковлева, "история с гендерным разделением бизнеса давно и планомерно смещается в сторону женщин - большую роль в этом сыграли маркетплейсы". "Например, молодые мамы в декретном отпуске могут зарабатывать, помогая мужу наполнять семейный бюджет - и маркетплейсы дают возможность уверенного старта", - объяснил эксперт. Отмечается, что женщины-предприниматели находят себя в самых разных сферах экономики: образование, фармакология, медицина, бьюти-сфера, производство и продажа детских товаров и одежды, кулинария и кондитерские услуги. Если взять отрасли, где женщин больше, то они традиционно имеют абсолютное лидерство в образовании, производстве лекарств и на рынке услуг факторинга. Также более 80% женщин-ИП ведут бизнес в сферах медицины и красоты (салоны красоты), бухгалтерии, дошкольного образования, розничной продажи лекарств, туризма. Любопытно, что 68% ИП в сфере розничной торговли продукцией цветной металлургии - тоже женщины.

https://1prime.ru/20240301/845791366.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

женщины