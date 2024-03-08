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В США назвали последствия реализации планов бундесвера по Крымскому мосту - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В США назвали последствия реализации планов бундесвера по Крымскому мосту
В США назвали последствия реализации планов бундесвера по Крымскому мосту - 08.03.2024, ПРАЙМ
В США назвали последствия реализации планов бундесвера по Крымскому мосту
Атака на Крымский мост ракетами Taurus станет прямым актом войны против России, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T09:59+0300
2024-03-08T10:00+0300
политика
германия
taurus
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Атака на Крымский мост ракетами Taurus станет прямым актом войны против России, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер. Так он прокомментировал запись разговора высокопоставленных немецких офицеров. "Офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России – для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… это акт войны. Прямой акт войны", — пояснил Риттер. По его мнению, эти действия Берлина могут втянуть Вашингтон в конфликт с Россией, который закончится ядерной войной. Поэтому опубликованная российскими СМИ запись разговора офицеров бундесвера должна сегодня стать темой номер один в США, добавил Риттер. "Наши европейские союзники пытаются втянуть нас в войну, которой мы не хотим. Мы этого не ищем, и все же они настаивают на этом. Это самая громкая история дня", —сказал военный аналитик. Он также отметил, что бундесвер подводит США и НАТО, обсуждая атаку по российской территории."Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США… Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине", — сказал Риттер и добавил, что в бундесвере есть офицеры, которые пытаются действовать в обход минобороны ФРГ, канцлера ФРГ Олафа Шольца и парламента Германии.Ранее Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных офицера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что большая часть информации из опубликованного разговора была итак доступна общественности, но часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, Писториус также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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германия, taurus, бундесвер
Политика, ГЕРМАНИЯ, TAURUS, Бундесвер
09:59 08.03.2024 (обновлено: 10:00 08.03.2024)
 
В США назвали последствия реализации планов бундесвера по Крымскому мосту

Военный аналитик Риттер: реализация планов бундесвера по Крымскому мосту будет актом войны

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Атака на Крымский мост ракетами Taurus станет прямым актом войны против России, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер. Так он прокомментировал запись разговора высокопоставленных немецких офицеров.
"Офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России – для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… это акт войны. Прямой акт войны", — пояснил Риттер.
По его мнению, эти действия Берлина могут втянуть Вашингтон в конфликт с Россией, который закончится ядерной войной. Поэтому опубликованная российскими СМИ запись разговора офицеров бундесвера должна сегодня стать темой номер один в США, добавил Риттер.
"Наши европейские союзники пытаются втянуть нас в войну, которой мы не хотим. Мы этого не ищем, и все же они настаивают на этом. Это самая громкая история дня", —сказал военный аналитик.
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Он также отметил, что бундесвер подводит США и НАТО, обсуждая атаку по российской территории.
"Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США… Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине", — сказал Риттер и добавил, что в бундесвере есть офицеры, которые пытаются действовать в обход минобороны ФРГ, канцлера ФРГ Олафа Шольца и парламента Германии.
Ранее Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных офицера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что большая часть информации из опубликованного разговора была итак доступна общественности, но часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, Писториус также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
 
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