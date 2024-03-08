https://1prime.ru/20240308/846092700.html

"Явный знак". В ФРГ объяснили, как уход Нуланд изменит конфликт на Украине

"Явный знак". В ФРГ объяснили, как уход Нуланд изменит конфликт на Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ

"Явный знак". В ФРГ объяснили, как уход Нуланд изменит конфликт на Украине

Уход Виктории Нуланд с поста заместителя государственного секретаря США свидетельствует о скором завершении украинского конфликта. Такое мнение в соцсети Х... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T10:42+0300

2024-03-08T10:42+0300

2024-03-08T10:55+0300

германия

сша

виктория нуланд

отставка

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Уход Виктории Нуланд с поста заместителя государственного секретаря США свидетельствует о скором завершении украинского конфликта. Такое мнение в соцсети Х высказал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.Отставку Нуланд он назвал "явным знаком того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу"."Россия победила. Запад проиграл", — торжественно провозгласил Дотком.Украинский проект Нуланд, по версии бизнесмена, потерпел крах и привел к тысячам жертв на Украине и разрушил страну, а сама замгоссекретаря всем запомнится как организатор госпереворота в Киеве."Крыса покидает тонущий корабль. <…> Вики и ее разжигающий войны муж заработали миллионы на прокси-конфликте США на Украине", — подытожил Дотком.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.Таким образом, Нуланд, считающаяся главным архитектором русофобского курса и украинской политики дипломатии США, завершает 35-летнюю карьеру.Нуланд наиболее известна по участию в событиях Евромайдана. В тот период она регулярно приезжала в Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала на Майдане булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.

https://1prime.ru/20240306/845997527.html

германия

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германия, сша, виктория нуланд, отставка