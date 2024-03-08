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В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением
В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением
Чиновники из Пентагона не считают контрнаступлением те усилия, которые Киев предпринял летом 2023 года. Об этом пишет американское издание New York Times. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T11:14+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Чиновники из Пентагона не считают контрнаступлением те усилия, которые Киев предпринял летом 2023 года. Об этом пишет американское издание New York Times. "Контрнаступление провалилось. В Пентагоне некоторые чиновники говорят, что они вообще не считают усилия, предпринятые прошлым летом, контрнаступлением", сообщает газета. ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не просто буксует, действия ВСУ являются провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
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всу, сша, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, США, СВО
11:14 08.03.2024
 
В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением

NYT: в Пентагоне не считают усилия, предпринятые Киевом прошлым летом, контрнаступлением

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Чиновники из Пентагона не считают контрнаступлением те усилия, которые Киев предпринял летом 2023 года. Об этом пишет американское издание New York Times.
"Контрнаступление провалилось. В Пентагоне некоторые чиновники говорят, что они вообще не считают усилия, предпринятые прошлым летом, контрнаступлением", сообщает газета.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ
Вчера, 16:35
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не просто буксует, действия ВСУ являются провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
 
Спецоперация на УкраинеВСУСШАСВО
 
 
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