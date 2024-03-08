https://1prime.ru/20240308/846093241.html

В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением

В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением - 08.03.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением

Чиновники из Пентагона не считают контрнаступлением те усилия, которые Киев предпринял летом 2023 года. Об этом пишет американское издание New York Times. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T11:14+0300

2024-03-08T11:14+0300

2024-03-08T11:14+0300

спецоперация на украине

всу

сша

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/81/841258167_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_66270917b5905916383fe7019ba1470a.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Чиновники из Пентагона не считают контрнаступлением те усилия, которые Киев предпринял летом 2023 года. Об этом пишет американское издание New York Times. "Контрнаступление провалилось. В Пентагоне некоторые чиновники говорят, что они вообще не считают усилия, предпринятые прошлым летом, контрнаступлением", сообщает газета. ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не просто буксует, действия ВСУ являются провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

https://1prime.ru/20240307/846071445.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, сша, сво