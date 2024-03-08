https://1prime.ru/20240308/846093744.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Белгороде объявили ракетную опасность
В городе Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T11:29+0300
2024-03-08T11:29+0300
2024-03-08T11:29+0300
белгород
ракетная опасность
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. В городе Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — сказано в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале порекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Корреспондент РИА новости сообщил, что в Белгороде работает сирена.
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, ракетная опасность
БЕЛГОРОД, ракетная опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. В городе Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
"РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — сказано в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале порекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Корреспондент РИА новости сообщил, что в Белгороде работает сирена.