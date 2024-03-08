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В Белгороде объявили ракетную опасность - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Белгороде объявили ракетную опасность
В городе Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T11:29+0300
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белгород
ракетная опасность
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БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. В городе Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — сказано в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале порекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Корреспондент РИА новости сообщил, что в Белгороде работает сирена.
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белгород, ракетная опасность
БЕЛГОРОД, ракетная опасность
11:29 08.03.2024
 
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. В городе Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
"РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — сказано в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале порекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Корреспондент РИА новости сообщил, что в Белгороде работает сирена.
 
БЕЛГОРОДракетная опасность
 
 
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