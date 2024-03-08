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В ЕС продолжают расти темпы отбора газа из подземных хранилищ - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В ЕС продолжают расти темпы отбора газа из подземных хранилищ
В ЕС продолжают расти темпы отбора газа из подземных хранилищ - 08.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС продолжают расти темпы отбора газа из подземных хранилищ
Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС приближается к 61%, темпы отбора из "подземок" растут третий день, следует из данных Ассоциации | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T11:33+0300
2024-03-08T11:34+0300
энергетика
газ
отбор газа из пхг
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС приближается к 61%, темпы отбора из "подземок" растут третий день, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность европейских хранилищ газа по состоянию на газовые сутки 6 марта (завершились утром 7 марта) составляет 61,3%, что на 17,1 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2,7 процентного пункта больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет почти 68 миллиардов кубометров. Это примерно на 19,8 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. Показатель рекордный для начала марта за все время наблюдений (с 2011 года). Темпы отбора газа при этом после пяти дней снижения возобновили рост, увеличиваются третий день подряд. Показатель заполненности за сутки опустился на 0,31 процентного пункта (нетто-отбор почти 350 миллионов кубометров). Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой декады ноября – снизился к настоящему моменту на 38,3 процентного пункта. Европейские потребители за четыре месяца выбрали около 42,4 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров, а за январь – на 17,8 миллиарда кубометров. Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.
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газ, отбор газа из пхг
Энергетика, Газ, отбор газа из ПХГ
11:33 08.03.2024 (обновлено: 11:34 08.03.2024)
 
В ЕС продолжают расти темпы отбора газа из подземных хранилищ

Темпы отбора газа из ПХГ в Евросоюзе, по данным GIE, растут третий день

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС приближается к 61%, темпы отбора из "подземок" растут третий день, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Заполненность европейских хранилищ газа по состоянию на газовые сутки 6 марта (завершились утром 7 марта) составляет 61,3%, что на 17,1 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2,7 процентного пункта больше, чем в прошлом году.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет почти 68 миллиардов кубометров. Это примерно на 19,8 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. Показатель рекордный для начала марта за все время наблюдений (с 2011 года).
Темпы отбора газа при этом после пяти дней снижения возобновили рост, увеличиваются третий день подряд. Показатель заполненности за сутки опустился на 0,31 процентного пункта (нетто-отбор почти 350 миллионов кубометров).
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Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой декады ноября – снизился к настоящему моменту на 38,3 процентного пункта. Европейские потребители за четыре месяца выбрали около 42,4 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров, а за январь – на 17,8 миллиарда кубометров.
Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.
 
ЭнергетикаГазотбор газа из ПХГ
 
 
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