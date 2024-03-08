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В Курской области объявили ракетную опасность - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Курской области объявили ракетную опасность
В городе Железногорске Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T11:36+0300
2024-03-08T11:36+0300
ракетная опасность
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В городе Железногорске Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал он.
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ракетная опасность
ракетная опасность
11:36 08.03.2024
 
В Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт: ракетную опасность объявили в городе Железногорске Курской области

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОбстановка на передовой под Докучаевском
Обстановка на передовой под Докучаевском - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В городе Железногорске Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал он.
 
ракетная опасность
 
 
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