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Киев и Вашингтон разочаровываются в своем военном союзе, пишут СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Киев и Вашингтон разочаровываются в своем военном союзе, пишут СМИ
Киев и Вашингтон разочаровываются в своем военном союзе, пишут СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ
Киев и Вашингтон разочаровываются в своем военном союзе, пишут СМИ
Украино-американский военный союз демонстрирует признаки взаимного разочарования и износа, так как высокопоставленные американские военные стратеги недовольны... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T11:43+0300
2024-03-08T11:43+0300
политика
сша
украина
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украино-американский военный союз демонстрирует признаки взаимного разочарования и износа, так как высокопоставленные американские военные стратеги недовольны решениями Киева, а он разочарован из-за нехватки боеприпасов, сообщает издание New York Times. "Спустя более двух лет после начала военного союза связи между США и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее", — пишет газета. По данным издания, американские военные стратеги, в том числе глава Минобороны США Ллойд Остин полагаю, что Украине "необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве за раз", но вместо этого она тратит свои силы в боях за города, которые "не имеют стратегической ценности". Вместе с тем, Украина "все больше разочаровывается тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте".
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сша
украина
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
11:43 08.03.2024
 
Киев и Вашингтон разочаровываются в своем военном союзе, пишут СМИ

NYT: военный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украино-американский военный союз демонстрирует признаки взаимного разочарования и износа, так как высокопоставленные американские военные стратеги недовольны решениями Киева, а он разочарован из-за нехватки боеприпасов, сообщает издание New York Times.
"Спустя более двух лет после начала военного союза связи между США и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее", — пишет газета.
По данным издания, американские военные стратеги, в том числе глава Минобороны США Ллойд Остин полагаю, что Украине "необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве за раз", но вместо этого она тратит свои силы в боях за города, которые "не имеют стратегической ценности".
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Вместе с тем, Украина "все больше разочаровывается тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте".
 
ПолитикаСШАУКРАИНА
 
 
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