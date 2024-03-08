https://1prime.ru/20240308/846094317.html

Покупка продуктов в Британии стала "русской рулеткой", сообщает Guardian

Покупка продуктов в Британии стала "русской рулеткой", сообщает Guardian - 08.03.2024, ПРАЙМ

Покупка продуктов в Британии стала "русской рулеткой", сообщает Guardian

Гражданам Великобритании все чаще приходится играть в "русскую рулетку" при покупке еды – число госпитализаций из-за пищевых инфекций достигло максимума за... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T11:59+0300

2024-03-08T11:59+0300

2024-03-08T12:00+0300

продукты питания

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Гражданам Великобритании все чаще приходится играть в "русскую рулетку" при покупке еды – число госпитализаций из-за пищевых инфекций достигло максимума за последние десятилетия, говорится в публикации The Guardian.Как сообщается, в стране произошел "беспрецедентный рост" заболеваний, связанных с зараженной едой и пищевыми отравлениями. Называются три наиболее распространенных "виновника" заболеваний: сальмонеллезная инфекция, кишечная палочка и кампилобактерии.В частности, отмечается, что в 2013 году число госпитализаций из-за сальмонеллезной инфекции в стране достигло минимума, однако в 2023 году было зафиксирован скачок на 76%. При этом около 30% случаев в настоящий момент приходится на брюшнотифозную сальмонеллу, распространение которой чаще всего связывают с путешествиями.Ссылаясь на данные Национальной службы здравоохранения, издание констатирует, что с апреля 2022 года по март 2023-го число госпитализаций из-за сальмонеллезной инфекции в Англии достигло 1468. Это означает три госпитализации на каждые 100 тысяч граждан, что является рекордным показателем, подчеркивает Guardian.Вместе с тем распространение кишечной палочки и кампилобактерий в Британии за последние два года, как утверждают авторы статьи, тоже достигло рекордного уровня: в 2023 году количество связанных с этими возбудителями госпитализаций достигло свыше 4340 случаев - около девяти на каждые 100 тысяч граждан против трех в 2000 году."Если раньше власти активно пытались навести порядок в продовольственной сфере и ужесточали стандарты, особенно после серии скандалов, связанных со вспышками коровьего бешенства и ряда других заболеваний, то за последние 10-15 лет внимание к этой проблеме заметно ослабло", - объяснил в беседе с Guardian профессор Лондонского городского университета Тим Лэнг.Профессор считает, что причина сложившейся ситуации состоит и в сокращении бюджета на местах, и в том, что Великобритания вышла Евросоюза, "структуры которого уделяют огромное внимание проверкам и контролю качества".Другие эксперты среди причин назвали изданию ослабление нормативного регулирования и снижение стандартов при проверке импортной продукции.При этом Агентство по пищевым стандартам Великобритании объясняет рост статистики повышением точности обнаружения возбудителей, говорится в материале. Профессор Лэнг в своем комментарии заявил, что происходящему не стоит удивляться и спрогнозировал, что случаев заболевания будет все больше, пока британская общественность "не проснется и не скажет, что это неприемлемо".По утверждению профессора, гражданам Британии необходимо проявить активность и задать своему правительству вопрос, почему им приходится теперь играть в "русскую рулетку".

https://1prime.ru/20240308/846089301.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

продукты питания