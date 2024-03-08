Покупка продуктов в Британии стала "русской рулеткой", сообщает Guardian
Guardian: покупка еды в Британии стала "русской рулеткой" из-за риска заражения
© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк#Здание британского парламента (Вестминстерский дворец)
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Гражданам Великобритании все чаще приходится играть в "русскую рулетку" при покупке еды – число госпитализаций из-за пищевых инфекций достигло максимума за последние десятилетия, говорится в публикации The Guardian.
Как сообщается, в стране произошел "беспрецедентный рост" заболеваний, связанных с зараженной едой и пищевыми отравлениями. Называются три наиболее распространенных "виновника" заболеваний: сальмонеллезная инфекция, кишечная палочка и кампилобактерии.
В частности, отмечается, что в 2013 году число госпитализаций из-за сальмонеллезной инфекции в стране достигло минимума, однако в 2023 году было зафиксирован скачок на 76%. При этом около 30% случаев в настоящий момент приходится на брюшнотифозную сальмонеллу, распространение которой чаще всего связывают с путешествиями.
Ссылаясь на данные Национальной службы здравоохранения, издание констатирует, что с апреля 2022 года по март 2023-го число госпитализаций из-за сальмонеллезной инфекции в Англии достигло 1468. Это означает три госпитализации на каждые 100 тысяч граждан, что является рекордным показателем, подчеркивает Guardian.
Вместе с тем распространение кишечной палочки и кампилобактерий в Британии за последние два года, как утверждают авторы статьи, тоже достигло рекордного уровня: в 2023 году количество связанных с этими возбудителями госпитализаций достигло свыше 4340 случаев - около девяти на каждые 100 тысяч граждан против трех в 2000 году.
Вместе с тем распространение кишечной палочки и кампилобактерий в Британии за последние два года, как утверждают авторы статьи, тоже достигло рекордного уровня: в 2023 году количество связанных с этими возбудителями госпитализаций достигло свыше 4340 случаев - около девяти на каждые 100 тысяч граждан против трех в 2000 году.
"Если раньше власти активно пытались навести порядок в продовольственной сфере и ужесточали стандарты, особенно после серии скандалов, связанных со вспышками коровьего бешенства и ряда других заболеваний, то за последние 10-15 лет внимание к этой проблеме заметно ослабло", - объяснил в беседе с Guardian профессор Лондонского городского университета Тим Лэнг.
Профессор считает, что причина сложившейся ситуации состоит и в сокращении бюджета на местах, и в том, что Великобритания вышла
Евросоюза, "структуры которого уделяют огромное внимание проверкам и контролю качества".
Евросоюза, "структуры которого уделяют огромное внимание проверкам и контролю качества".
Другие эксперты среди причин назвали изданию ослабление нормативного регулирования и снижение стандартов при проверке импортной продукции.
При этом Агентство по пищевым стандартам Великобритании объясняет рост статистики повышением точности обнаружения возбудителей, говорится в материале.
Профессор Лэнг в своем комментарии заявил, что происходящему не стоит удивляться и спрогнозировал, что случаев заболевания будет все больше, пока британская общественность "не проснется и не скажет, что это неприемлемо".
Профессор Лэнг в своем комментарии заявил, что происходящему не стоит удивляться и спрогнозировал, что случаев заболевания будет все больше, пока британская общественность "не проснется и не скажет, что это неприемлемо".
По утверждению профессора, гражданам Британии необходимо проявить активность и задать своему правительству вопрос, почему им приходится теперь играть в "русскую рулетку".