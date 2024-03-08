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Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов

Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов - 08.03.2024, ПРАЙМ

Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о красных линиях, стремится опоясать свою страну траурной лентой, заявил глава запорожского общественного движения... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T12:31+0300

2024-03-08T12:31+0300

2024-03-08T12:32+0300

политика

эммануэль макрон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о красных линиях, стремится опоясать свою страну траурной лентой, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил.Ранее Макрон в ходе встречи с лидерами французской оппозиции заявил, что в поддержке Парижем Киева "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции. "Слова Макрона лишний раз подчеркивают, что в его безумии нет никаких границ. Он давно слетел с катушек и ведет себя за гранью понимания нормальных людей. Красная линия в черной окантовке - это уже траурная лента. Похоже, что Макрон хочет этой траурной лентой опоясать всю Францию", — заявил Рогов агентству. Он также отметил, что Макрон является марионеткой наднациональных элит, не имеющих ничего общего с интересами страны. Кроме того, Рогов считает, что Макрон разжигает конфликт по максимуму, "оставляя даже не мину замедленного действия, а подожженную пороховую бочку тому, кто сменит его в президентском кресле".

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эммануэль макрон, украина