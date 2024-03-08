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Ракеты Taurus не решат конфликт на Украине, заявил Писториус

Ракеты Taurus не решат конфликт на Украине, заявил Писториус - 08.03.2024, ПРАЙМ

Ракеты Taurus не решат конфликт на Украине, заявил Писториус

Отправка Киеву ракет дальнего действия, в том числе, немецких Taurus не сыграет решающей роли в конфликте на Украине, Берлин не намерен переходить данную линию, | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T12:48+0300

2024-03-08T12:48+0300

2024-03-08T12:49+0300

политика

taurus

борис писториус

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БЕРЛИН, 8 мар - ПРАЙМ. Отправка Киеву ракет дальнего действия, в том числе, немецких Taurus не сыграет решающей роли в конфликте на Украине, Берлин не намерен переходить данную линию, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом. Кроме того, он призвал прекратить дискуссии по поводу ввода войск западных стран на Украину."Никто не хочет вводить войска в Украину. Конечно, такие дискуссии ведутся и дальше. Но их следует прекратить. Теперь перейдем к другому аспекту — ракетам дальнего радиуса действия. Мы всегда подчеркивали, что такие ракеты не решат эту войну", — заявил Писториус, чью речь транслировал телеканал Phoenix. Он полагает, что эти ракеты "могли бы помочь в той или иной точке" на фронте, но Берлин не намерен "переступать решающую линию" и не готова поставлять ракеты Taurus. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в том числе, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.

https://1prime.ru/20240307/846071445.html

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taurus, борис писториус