https://1prime.ru/20240308/846095302.html

Во Франции рассказали о плане Макрона по Украине

Во Франции рассказали о плане Макрона по Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции рассказали о плане Макрона по Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к тому, что в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева, Париж может ввести войска на... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T13:09+0300

2024-03-08T13:09+0300

2024-03-08T13:09+0300

политика

поддержка украины

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 8 мар – ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к тому, что в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева, Париж может ввести войска на Украину, заявил депутат Национального собрания, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель. Руссель рассказал в эфире телеканала BFMTV, что в ходе встречи с лидерами оппозиции Макрон изложил ситуацию "на 900 километров линии фронта на востоке Украины, как она есть сейчас". "Но президент не сказал, что русские продвинутся в сторону Одессы или Киева. Как я это вижу: он готовит общественное мнение к тому, что Франция вмешается в этот конфликт, говоря нам: "А если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева, что мы будем делать? Не должно быть никаких лимитов в нашем вмешательстве". Так он представляет вещи, но не следует играть на страхе французов", — заявил Руссель. Он полагает, что сегодня "все должно быть сделано для того, чтобы Франция не стала соучастницей в этом конфликте и не вступила в прямую конфронтацию с Россией". По его словам, "стратегическая двусмысленность", которой, согласно окружению президента, Макрон хотел добиться своими высказываниями, наталкивает на мысль, что Париж может вмешаться в украинский конфликт. Руссель рассказал, что задал Макрону вопрос: "В начале конфликта вы говорили, что должны быть красные линии, которые нельзя переходить, чтобы не стать соучастником и не вступать в войну с Россией. Существует ли такая красная линия сегодня?". На это, по совам политика, Макрон ответил: "Нет, более не должно быть границ, суть конфликта изменилась". Таким образом, по мнению Русселя, французский лидер ясно допускает возможность того, что Париж может вступить в военную конфронтацию с Россией. "Меня это беспокоит, потому что с помощью этих слов он участвует в военной эскалации, потому что каждый раз – это новый шаг в сторону глобального разжигания этого конфликта, и это опасно", — добавил лидер коммунистов. По его словам, Макрон сообщил "удивительную вещь", что Москва сама сегодня попросила о прекращении огня, заявив, что Западу нельзя соглашаться на требования России, иначе ситуация на фронте будет заморожена и это позволит России перевооружиться. При этом сам Руссель полагает, что именно такое прекращение огня может стать началом мирных переговоров. Накануне президент Франции провел переговоры с лидерами оппозиции с целью убедить их поддержать увеличение поддержки Украины. Но стороны не пришли к соглашению по мерам поддержки Киева, при этом лидеры партий предостерегли главу государства от втягивания Парижа в конфликт на Украине. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

поддержка украины, эммануэль макрон