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Участие Токио в "Арктик СПГ-2" под вопросом, заявил посол в Японии

Участие Токио в "Арктик СПГ-2" под вопросом, заявил посол в Японии - 08.03.2024, ПРАЙМ

Участие Токио в "Арктик СПГ-2" под вопросом, заявил посол в Японии

Веденные США санкции против проекта "Арктик СПГ-2" ставят под вопрос участие в нем Японии, не исключено, что такая же судьба ждет проекты "Сахалин-1" и... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T13:46+0300

2024-03-08T13:46+0300

2024-03-08T13:49+0300

энергетика

япония

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ТОКИО, 8 мар – ПРАЙМ. Веденные США санкции против проекта "Арктик СПГ-2" ставят под вопрос участие в нем Японии, не исключено, что такая же судьба ждет проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Об этом в интервью японской газете "Хоккайдо" рассказал недавно назначенный на пост Чрезвычайного и Полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев. Минфин США 2 ноября внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2", которое является дочерней компанией "Новатэка" и реализует указанный СПГ-проект. Он предусматривает постройку трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планировалось запустить до конца года, а отгрузки – начать в январе 2024 года. Ноздрев отметил, что взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Токио в сфере энергетики насчитывает несколько десятилетий, в течение которых Россия доказала, что является надежным партнером. "Администрация Фумио Кисиды утверждает, что продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, в частности, в рамках "Сахалин-1" и "Сахалин-2" соответствует национальным интересам. Кроме того, "Арктик СПГ-2" определен вашим правительством (Японии — ред.) как особо важный для обеспечения энергетической безопасности. Тем не менее в начале ноября 2023 года Вашингтон без согласования с Токио ввел против него санкционные ограничения, поставив под вопрос дальнейшее участие в предприятии не только частного бизнеса, но и госкорпорации JOGMEC. Нельзя исключать, что похожая судьба уготована и сахалинским проектам. Такие действия американцев все больше напоминают лихие времена беззакония на Диком Западе", — заявил дипломат По его словам, США в лице посла в Японии Рама Эмануэля убеждают Токио полностью отказаться от газа из России. Ноздрев полагает, что в перспективе подразумевается замена Российского СПГ на американский аналог с "молекулами демократии", за которые, по всей видимости, придется существенно доплатить. "При этом Вашингтон не гарантирует своим клиентам стабильные поставки. Хороший пример такого "бизнеса по-американски" — свежее (от 26 января) решение администрации Джо Байдена временно приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ", — сказал посол. Он также отметил, что Москва готова продолжать сотрудничество с Токио в газовой сфере. "Что касается взаимодействия с японской стороной в сфере энергетики и по другим практическим вопросам, мы не отказывались от конструктивного и прагматичного диалога, обсуждения развития существующих и создания новых проектов. Нынешнее крайне неудовлетворительное состояние двусторонней экономической кооперации – результат ошибочных враждебных действий правительства Фумио Кисиды. Вместе с тем уверен, что российские энергоносители всегда найдут своего потребителя как внутри страны, так и за рубежом", — подчеркнул Ноздрев. В интервью было уделено отдельное внимание вопросам сотрудничества в области рыболовства — эта сфера представляет для губернаторства Хоккайдо большой интерес, так как затрагивает вопросы работы и жизни местных рыбаков. "Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года и о промысле морской капусты 1981 года занимают в комплексе двусторонних отношений в области рыбного хозяйства особое место, поскольку допускают японский промысел в территориальном море России, что предполагает соблюдение российского законодательства. В обоих документах зафиксировано желание сторон способствовать укреплению добрососедства между нашими странами, однако недружественные шаги нынешнего правительства Японии идут вразрез с этими договоренностями. Сейчас промысел оказался приостановленным только в рамках Соглашения 1998 года, однако хотел бы подчеркнуть, что любые нарушения со стороны японских рыбаков могут не только поставить под вопрос дальнейшее осуществление этой договоренности, но и повлиять на судьбу промысла морской капусты в районе острова Сигнальный", — отметил посол.По словам Ноздрева, Токио начал осуществлять деструктивный курс в отношении Москвы, а российская сторона не предпринимала инициативных шагов по сворачиванию межгосударственного диалога и сотрудничества."В настоящее время говорить о перспективах возвращения к конструктивному взаимодействию не приходится. Пока официальный Токио на деле не откажется от недружественной политики, будем вынуждены продолжать реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами. Важно понимать, что российская сторона не предпринимала инициативных шагов по сворачиванию межгосударственного общения и сотрудничества. Именно официальный Токио в угоду своим западным союзникам и собственным конъюнктурным политическим интересам активно взялся за реализацию деструктивного курса в отношении нашей страны", — сказал он.Глава дипмиссии отметил, что пока не наблюдается признаков пересмотра Японией этой позиции."Очевидно, нынешняя русофобская линия Токио, включая антироссийские санкции, прямо сказывается на наших подходах к выстраиванию дальнейших отношений с Японией на долгосрочную перспективу. Пока не наблюдаем ни признаков отхода Токио от этого деструктивного курса, ни каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию", — заключил Ноздрев.Кроме того, он рассказал изданию о планах своей работы в этой должности."В таких условиях намерен на посту руководителя дипмиссии последовательно разъяснять российские подходы по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, поддерживать контакты с японской стороной по представляющим для нас интерес вопросам, а также защищать права находящихся в Японии российских граждан.Важно понимать, что российская сторона не предпринимала инициативных шагов по сворачиванию межгосударственного общения и сотрудничества. Именно официальный Токио в угоду своим западным союзникам и собственным конъюнктурным политическим интересам активно взялся за реализацию деструктивного курса в отношении нашей страны. Как я уже отметил, без отказа японского политистеблишмента от антироссийской линии, притом не на словах, а на деле, о возвращении к полноформатному диалогу не может быть и речи", — подчеркнул дипломат.

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