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В Белгороде и Курской области отменили ракетную опасность - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В Белгороде и Курской области отменили ракетную опасность
В Белгороде и Курской области отменили ракетную опасность - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Белгороде и Курской области отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность, сообщили в городской администрации. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T14:02+0300
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БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность, сообщили в городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было опубликовано в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске.Оповещение было запущено в 11.20."Железногорск: внимание! Отбой ракетной опасности", — написал Старовойт.
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россия, белгород
РОССИЯ, БЕЛГОРОД
14:02 08.03.2024
 
В Белгороде и Курской области отменили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе и Курской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракеты Storm Shadow
Фрагменты ракеты Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность, сообщили в городской администрации.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было опубликовано в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске.
Оповещение было запущено в 11.20.
"Железногорск: внимание! Отбой ракетной опасности", — написал Старовойт.
 
РОССИЯБЕЛГОРОД
 
 
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