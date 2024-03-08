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В Белгороде и Курской области отменили ракетную опасность

В Белгороде и Курской области отменили ракетную опасность - 08.03.2024, ПРАЙМ

В Белгороде и Курской области отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность, сообщили в городской администрации. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T14:02+0300

2024-03-08T14:02+0300

2024-03-08T14:02+0300

россия

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БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность, сообщили в городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было опубликовано в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что предупреждение о ракетной опасности отменили в городе Железногорске.Оповещение было запущено в 11.20."Железногорск: внимание! Отбой ракетной опасности", — написал Старовойт.

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