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Китай привлекает средства для фонда по производству микросхем, пишут СМИ
Китай привлекает средства для фонда по производству микросхем, пишут СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ
Китай привлекает средства для фонда по производству микросхем, пишут СМИ
КНР находится в процессе привлечения 27 миллиардов долларов для крупнейшего фонда по производству микросхем в рамках технологического противостояния с США,... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T14:09+0300
2024-03-08T14:09+0300
2024-03-08T14:09+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. КНР находится в процессе привлечения 27 миллиардов долларов для крупнейшего фонда по производству микросхем в рамках технологического противостояния с США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Китай находится в процессе привлечения более 27 миллиардов долларов для своего крупнейшего на сегодняшний день фонда микросхем, ускоряя развитие передовых технологий, чтобы противостоять кампании США, направленной на то, чтобы помешать его подъему", - говорится в сообщении агентства. По словам его источников, национальный инвестиционный фонд индустрии интегральных микросхем получает капитал от местных органов власти и государственных предприятий. Отмечается, что сейчас цель Пекина состоит в том, чтобы "объединить ценный капитал по всей стране для крупных проектов".
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китай, чипы
Китай привлекает средства для фонда по производству микросхем, пишут СМИ
Bloomberg: Китай привлекает $27 млрд для крупнейшего фонда по производству микросхем
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. КНР находится в процессе привлечения 27 миллиардов долларов для крупнейшего фонда по производству микросхем в рамках технологического противостояния с США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Китай находится в процессе привлечения более 27 миллиардов долларов для своего крупнейшего на сегодняшний день фонда микросхем, ускоряя развитие передовых технологий, чтобы противостоять кампании США, направленной на то, чтобы помешать его подъему", - говорится в сообщении агентства.
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По словам его источников, национальный инвестиционный фонд индустрии интегральных микросхем получает капитал от местных органов власти и государственных предприятий. Отмечается, что сейчас цель Пекина состоит в том, чтобы "объединить ценный капитал по всей стране для крупных проектов".