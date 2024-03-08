https://1prime.ru/20240308/846097584.html

Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины

Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины - 08.03.2024, ПРАЙМ

Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины

Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что страна присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении,... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T14:11+0300

2024-03-08T14:11+0300

2024-03-08T14:11+0300

политика

дроны

канада

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что страна присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады. "Для дальнейшего развития возможностей беспилотников на Украине министр Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции по возможностям дронов контактной группы по обороне Украины, возглавляемой Латвией и Великобританией", - указывается в заявлении. Отмечается, что на сегодняшний день Канада пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для дронов от местной компании L3 Wescam, а также планирует отправить более 800 дронов компании Teledyne FLIR. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240305/rostekh-845915657.html

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дроны, канада