Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1 - 08.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240308/846097930.html
Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1
Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1 - 08.03.2024, ПРАЙМ
Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1
Индийская нефтяная корпорация (IOC) сообщила, что готова через три месяца начать производство топлива для автомобилей Формулы-1. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T14:22+0300
2024-03-08T14:23+0300
индия
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/79366/32/793663200_0:66:2745:1610_1920x0_80_0_0_afd7e2861ff0b4ea332be9bb699d6253.jpg
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Индийская нефтяная корпорация (IOC) сообщила, что готова через три месяца начать производство топлива для автомобилей Формулы-1. В настоящее время малайзийская компания Petronas, британские компании Shell и Castrol и американская ExxonMobil выступают в качестве поставщиков топлива для гоночных команд Формулы-1. В Индии топливо будет производиться на нефтеперерабатывающем заводе Paradip который известен своими передовыми технологиями и стратегическим расположением в штате Одиша. "В течение трех месяцев Indian Oil получит сертификат на производство специального топлива для автомобилей Формулы-1. Компания будет поставлять гоночное топливо для всех этапов чемпионата Азии по шоссейным гонкам. Топливом новой категории под наименованием Storm компания будет обеспечивать всех мотоциклистов из 15 стран, которые примут участие в чемпионате Азии по шоссейным гонкам Международной федерация мотоциклетного спорта", - заявил председатель компании Шрикант Мадхав Вайдья. Indian Oil, заявив о партнерстве с Международной федерацией мотоциклистов в качестве официального топливного партнера чемпионата Азии по шоссейным гонкам, будет в течение трех лет с 2024 по 2026 год поставлять сертифицированное топливо. Разработанное индийской компанией топливо отличается уникальными топливными свойствами и специально создано для жестких требований различных гоночных трасс. Это специализированное топливо соответствует требованиям гоночного топлива и подходит для всех классов мотоциклов, участвующих в чемпионате Азии по шоссейным гонкам.
https://1prime.ru/20240304/845864799.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79366/32/793663200_0:0:2439:1829_1920x0_80_0_0_d15dacdf2ecdf778e6cdb17005c557a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, топливо
ИНДИЯ, топливо
14:22 08.03.2024 (обновлено: 14:23 08.03.2024)
 
Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1

Корпорация Indian Oil начнет производить топливо для автомобилей Формулы-1

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтоспорт. Формула-1. Гран-при России. Свободные заезды
Автоспорт. Формула-1. Гран-при России. Свободные заезды - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Индийская нефтяная корпорация (IOC) сообщила, что готова через три месяца начать производство топлива для автомобилей Формулы-1.
В настоящее время малайзийская компания Petronas, британские компании Shell и Castrol и американская ExxonMobil выступают в качестве поставщиков топлива для гоночных команд Формулы-1. В Индии топливо будет производиться на нефтеперерабатывающем заводе Paradip который известен своими передовыми технологиями и стратегическим расположением в штате Одиша.
"В течение трех месяцев Indian Oil получит сертификат на производство специального топлива для автомобилей Формулы-1. Компания будет поставлять гоночное топливо для всех этапов чемпионата Азии по шоссейным гонкам. Топливом новой категории под наименованием Storm компания будет обеспечивать всех мотоциклистов из 15 стран, которые примут участие в чемпионате Азии по шоссейным гонкам Международной федерация мотоциклетного спорта", - заявил председатель компании Шрикант Мадхав Вайдья.
Природный газ
В США оценили возможности мира отказаться от ископаемого топлива
4 марта, 14:33
Indian Oil, заявив о партнерстве с Международной федерацией мотоциклистов в качестве официального топливного партнера чемпионата Азии по шоссейным гонкам, будет в течение трех лет с 2024 по 2026 год поставлять сертифицированное топливо. Разработанное индийской компанией топливо отличается уникальными топливными свойствами и специально создано для жестких требований различных гоночных трасс. Это специализированное топливо соответствует требованиям гоночного топлива и подходит для всех классов мотоциклов, участвующих в чемпионате Азии по шоссейным гонкам.
 
ИНДИЯтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала