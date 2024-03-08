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Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1
Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1 - 08.03.2024, ПРАЙМ
Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1
Индийская нефтяная корпорация (IOC) сообщила, что готова через три месяца начать производство топлива для автомобилей Формулы-1. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T14:22+0300
2024-03-08T14:22+0300
2024-03-08T14:23+0300
индия
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Индийская нефтяная корпорация (IOC) сообщила, что готова через три месяца начать производство топлива для автомобилей Формулы-1. В настоящее время малайзийская компания Petronas, британские компании Shell и Castrol и американская ExxonMobil выступают в качестве поставщиков топлива для гоночных команд Формулы-1. В Индии топливо будет производиться на нефтеперерабатывающем заводе Paradip который известен своими передовыми технологиями и стратегическим расположением в штате Одиша. "В течение трех месяцев Indian Oil получит сертификат на производство специального топлива для автомобилей Формулы-1. Компания будет поставлять гоночное топливо для всех этапов чемпионата Азии по шоссейным гонкам. Топливом новой категории под наименованием Storm компания будет обеспечивать всех мотоциклистов из 15 стран, которые примут участие в чемпионате Азии по шоссейным гонкам Международной федерация мотоциклетного спорта", - заявил председатель компании Шрикант Мадхав Вайдья. Indian Oil, заявив о партнерстве с Международной федерацией мотоциклистов в качестве официального топливного партнера чемпионата Азии по шоссейным гонкам, будет в течение трех лет с 2024 по 2026 год поставлять сертифицированное топливо. Разработанное индийской компанией топливо отличается уникальными топливными свойствами и специально создано для жестких требований различных гоночных трасс. Это специализированное топливо соответствует требованиям гоночного топлива и подходит для всех классов мотоциклов, участвующих в чемпионате Азии по шоссейным гонкам.
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индия, топливо
Indian Oil начнет производить топливо для Формулы-1
Корпорация Indian Oil начнет производить топливо для автомобилей Формулы-1
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Индийская нефтяная корпорация (IOC) сообщила, что готова через три месяца начать производство топлива для автомобилей Формулы-1.
В настоящее время малайзийская компания Petronas, британские компании Shell и Castrol и американская ExxonMobil выступают в качестве поставщиков топлива для гоночных команд Формулы-1. В Индии топливо будет производиться на нефтеперерабатывающем заводе Paradip который известен своими передовыми технологиями и стратегическим расположением в штате Одиша.
"В течение трех месяцев Indian Oil получит сертификат на производство специального топлива для автомобилей Формулы-1. Компания будет поставлять гоночное топливо для всех этапов чемпионата Азии по шоссейным гонкам. Топливом новой категории под наименованием Storm компания будет обеспечивать всех мотоциклистов из 15 стран, которые примут участие в чемпионате Азии по шоссейным гонкам Международной федерация мотоциклетного спорта", - заявил председатель компании Шрикант Мадхав Вайдья.
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Indian Oil, заявив о партнерстве с Международной федерацией мотоциклистов в качестве официального топливного партнера чемпионата Азии по шоссейным гонкам, будет в течение трех лет с 2024 по 2026 год поставлять сертифицированное топливо. Разработанное индийской компанией топливо отличается уникальными топливными свойствами и специально создано для жестких требований различных гоночных трасс. Это специализированное топливо соответствует требованиям гоночного топлива и подходит для всех классов мотоциклов, участвующих в чемпионате Азии по шоссейным гонкам.