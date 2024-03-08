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Индия и Индонезия будут использовать нацвалюты для двусторонних операций - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Индия и Индонезия будут использовать нацвалюты для двусторонних операций
Индия и Индонезия будут использовать нацвалюты для двусторонних операций - 08.03.2024, ПРАЙМ
Индия и Индонезия будут использовать нацвалюты для двусторонних операций
Резервный банк (центробанк) Индии и центральный банк Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании по использованию местных валют для двусторонних... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T15:06+0300
2024-03-08T15:06+0300
индия
индонезия
нацвалюты
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар – ПРАЙМ. Резервный банк (центробанк) Индии и центральный банк Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании по использованию местных валют для двусторонних транзакций, сообщил ЦБ Индии "Был подписан меморандум о взаимопонимании для создания основы для содействия использованию местных валют, а именно индийской рупии и индонезийской рупии для трансграничных транзакций. Использование местных валют оптимизирует затраты и время расчетов по транзакциям", - говорится в заявлении банка. Использование местных валют в двусторонних транзакциях в конечном итоге будет способствовать развитию торговли между Индией и Индонезией, а также углублению финансовой интеграции и укреплению экономических отношений между двумя странами, отметил индийский регулятор. Эта договоренность позволит экспортерам и импортерам выставлять счета и оплачивать их в своих национальных валютах, что, в свою очередь, позволит развить валютный рынок обеих стран. Индонезия уже не первая страна, с которой Индия будет вести торговлю в национальных валютах. В июле прошлого года Резервный банк Индии подписал два меморандума о взаимопонимании с центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы использовать местные валюты для трансграничных транзакций и объединить платежные системы и системы обмена сообщениями между странами.
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индия, индонезия, нацвалюты
ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, нацвалюты
15:06 08.03.2024
 
Индия и Индонезия будут использовать нацвалюты для двусторонних операций

Индия и Индонезия будут использовать национальные валюты для двусторонних транзакций

© CC BY 2.0 / Gopal VijayaraghavanИндийские рупии
Индийские рупии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© CC BY 2.0 / Gopal Vijayaraghavan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар – ПРАЙМ. Резервный банк (центробанк) Индии и центральный банк Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании по использованию местных валют для двусторонних транзакций, сообщил ЦБ Индии
"Был подписан меморандум о взаимопонимании для создания основы для содействия использованию местных валют, а именно индийской рупии и индонезийской рупии для трансграничных транзакций. Использование местных валют оптимизирует затраты и время расчетов по транзакциям", - говорится в заявлении банка.
Использование местных валют в двусторонних транзакциях в конечном итоге будет способствовать развитию торговли между Индией и Индонезией, а также углублению финансовой интеграции и укреплению экономических отношений между двумя странами, отметил индийский регулятор. Эта договоренность позволит экспортерам и импортерам выставлять счета и оплачивать их в своих национальных валютах, что, в свою очередь, позволит развить валютный рынок обеих стран.
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Аналитики предрекли рекордное падение экспорта бриллиантов из Индии
Вчера, 11:19
Индонезия уже не первая страна, с которой Индия будет вести торговлю в национальных валютах. В июле прошлого года Резервный банк Индии подписал два меморандума о взаимопонимании с центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы использовать местные валюты для трансграничных транзакций и объединить платежные системы и системы обмена сообщениями между странами.
 
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