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Посол США в Индии оценил развитие торговли между странами в 2024 году

Посол США в Индии оценил развитие торговли между странами в 2024 году - 08.03.2024, ПРАЙМ

Посол США в Индии оценил развитие торговли между странами в 2024 году

Торговля между Индией и США в 2024 году превысит 200 миллиардов долларов, заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T15:09+0300

2024-03-08T15:09+0300

2024-03-08T15:09+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар – ПРАЙМ. Торговля между Индией и США в 2024 году превысит 200 миллиардов долларов, заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти. Объем двусторонней торговли между Индией и США в 2023 году составил около 200 миллиардов долларов. Посол заявил, что президент США Джо Байден подчеркивал, что торговля между Индией и Америкой должна вырасти до 500 миллиардов долларов с учетом потенциала расширения. "У двух стран существуют огромные возможности для расширения сотрудничества в сфере обороны и космоса, а также таких критически важных новых технологий, как полупроводники и искусственный интеллект", - цитирует заявление Гарсетти на пресс-конференции издание Money Control. Посол США заявил, что существуют огромные возможности для дальнейшего роста индийско-американской торговли и двустороннего сотрудничества в таких областях, как оборона, сельское хозяйство, космос, климат, энергетика и здравоохранение, а также в таких критически важных новых технологиях, как полупроводники, телекоммуникации, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Посол отметил, что транспортные технологии, особенно электромобили, могут стать самой большой областью роста в двусторонней торговле. "Мы хотели бы, чтобы Индия производила электромобили в большем количестве. Индия может экспортировать эти автомобили в США", — сказал Гарсетти.

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сша, индия, торговля