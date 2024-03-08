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Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии
Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии - 08.03.2024, ПРАЙМ
Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии
Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T15:27+0300
2024-03-08T15:27+0300
2024-03-08T15:28+0300
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ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. На заседании 8 марта была принята резолюция, призывающая Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. Данную резолюцию поддержали все фракции парламента. Сейм в резолюции отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран". В документе заявили о "моральной обязанности" прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению России и поддерживающей ее Белоруссии в свете конфликта на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
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россия, польша, белоруссия, импорт
РОССИЯ, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, импорт
Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии
Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России и Белоруссии
ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии.
На заседании 8 марта была принята резолюция, призывающая Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. Данную резолюцию поддержали все фракции парламента.
Сейм в резолюции отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран". В документе заявили о "моральной обязанности" прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению России и поддерживающей ее Белоруссии в свете конфликта на Украине.
В Польше назвали последствия сохранения свободной торговли ЕС с Украиной
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.