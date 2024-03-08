Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии - 08.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240308/846098556.html
Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии
Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии - 08.03.2024, ПРАЙМ
Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии
Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T15:27+0300
2024-03-08T15:28+0300
россия
польша
белоруссия
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a0c288823555d66a8f55f79e2ed4e92b.jpg
ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. На заседании 8 марта была принята резолюция, призывающая Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. Данную резолюцию поддержали все фракции парламента. Сейм в резолюции отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран". В документе заявили о "моральной обязанности" прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению России и поддерживающей ее Белоруссии в свете конфликта на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
https://1prime.ru/20240307/poland-846077431.html
польша
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ed3d1e9095b38b780a5f5fdf2ff7611e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, польша, белоруссия, импорт
РОССИЯ, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, импорт
15:27 08.03.2024 (обновлено: 15:28 08.03.2024)
 
Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии

Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России и Белоруссии

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии.
На заседании 8 марта была принята резолюция, призывающая Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. Данную резолюцию поддержали все фракции парламента.
Сейм в резолюции отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран". В документе заявили о "моральной обязанности" прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению России и поддерживающей ее Белоруссии в свете конфликта на Украине.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
В Польше назвали последствия сохранения свободной торговли ЕС с Украиной
Вчера, 17:23
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
 
РОССИЯПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯимпорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала