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Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии

Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии - 08.03.2024, ПРАЙМ

Польша призвала Еврокомиссию запретить импорт из России и Белоруссии

Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T15:27+0300

2024-03-08T15:27+0300

2024-03-08T15:28+0300

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импорт

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ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. На заседании 8 марта была принята резолюция, призывающая Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. Данную резолюцию поддержали все фракции парламента. Сейм в резолюции отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран". В документе заявили о "моральной обязанности" прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению России и поддерживающей ее Белоруссии в свете конфликта на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.

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россия, польша, белоруссия, импорт