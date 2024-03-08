https://1prime.ru/20240308/846098785.html

Власти Дубая ввели налог для иностранных банков

Власти Дубая ввели налог для иностранных банков - 08.03.2024, ПРАЙМ

Власти Дубая ввели налог для иностранных банков

Власти Дубая ввели для всех зарубежных банков, работающих в эмирате, налог в размере 20%. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в соцсети X. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T15:35+0300

2024-03-08T15:35+0300

2024-03-08T15:35+0300

дубай

банки

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Власти Дубая ввели для всех зарубежных банков, работающих в эмирате, налог в размере 20%. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в соцсети X."Мухаммед бен Рашид (Аль Мактум — правитель Дубая — ред.) издал закон о введении налога для иностранных банков, работающих в эмирате Дубай, положения которого применяются ко всем иностранным банкам, работающим в эмирате, включая те, что зарегистрированы в зонах специального развития и свободных зонах, при условии, что иностранные банки имеют лицензию на деятельность в эмирате", — заявили в пресс-службе дубайского правительства.Там также отметили, что исключения распространяются только кредитные учреждения, зарегистрированные через Финансовый центр Дубая.Отмечается, что закон предусматривает "взимание ежегодного налога в размере 20% с налогооблагаемого дохода иностранных банков, из этого процента вычитается процент корпоративного налога, применяемый в соответствии с федеральным законом о корпоративных налогах и налоге на предпринимательскую деятельность в случае уплаты налога иностранным банком в соответствии с Законом о корпоративном налоге".

https://1prime.ru/20240306/846002626.html

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дубай, банки