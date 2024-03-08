Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков - 08.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240308/846098785.html
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков - 08.03.2024, ПРАЙМ
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков
Власти Дубая ввели для всех зарубежных банков, работающих в эмирате, налог в размере 20%. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в соцсети X. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T15:35+0300
2024-03-08T15:35+0300
дубай
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0749cbb6c112458e355ce326aef426b9.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Власти Дубая ввели для всех зарубежных банков, работающих в эмирате, налог в размере 20%. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в соцсети X."Мухаммед бен Рашид (Аль Мактум — правитель Дубая — ред.) издал закон о введении налога для иностранных банков, работающих в эмирате Дубай, положения которого применяются ко всем иностранным банкам, работающим в эмирате, включая те, что зарегистрированы в зонах специального развития и свободных зонах, при условии, что иностранные банки имеют лицензию на деятельность в эмирате", — заявили в пресс-службе дубайского правительства.Там также отметили, что исключения распространяются только кредитные учреждения, зарегистрированные через Финансовый центр Дубая.Отмечается, что закон предусматривает "взимание ежегодного налога в размере 20% с налогооблагаемого дохода иностранных банков, из этого процента вычитается процент корпоративного налога, применяемый в соответствии с федеральным законом о корпоративных налогах и налоге на предпринимательскую деятельность в случае уплаты налога иностранным банком в соответствии с Законом о корпоративном налоге".
https://1prime.ru/20240306/846002626.html
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_ca961388c54ef4e76b4efedae064c8fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дубай, банки
Дубай, Банки
15:35 08.03.2024
 
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков

В Дубае вводится ежегодный налог в 20% для иностранных банков

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Власти Дубая ввели для всех зарубежных банков, работающих в эмирате, налог в размере 20%. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в соцсети X.
"Мухаммед бен Рашид (Аль Мактум — правитель Дубая — ред.) издал закон о введении налога для иностранных банков, работающих в эмирате Дубай, положения которого применяются ко всем иностранным банкам, работающим в эмирате, включая те, что зарегистрированы в зонах специального развития и свободных зонах, при условии, что иностранные банки имеют лицензию на деятельность в эмирате", — заявили в пресс-службе дубайского правительства.
Там также отметили, что исключения распространяются только кредитные учреждения, зарегистрированные через Финансовый центр Дубая.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Банки внедряют новую систему оценки заемщиков, сообщили в НБКИ
6 марта, 12:14
Отмечается, что закон предусматривает "взимание ежегодного налога в размере 20% с налогооблагаемого дохода иностранных банков, из этого процента вычитается процент корпоративного налога, применяемый в соответствии с федеральным законом о корпоративных налогах и налоге на предпринимательскую деятельность в случае уплаты налога иностранным банком в соответствии с Законом о корпоративном налоге".
 
ДубайБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала