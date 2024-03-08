https://1prime.ru/20240308/846098785.html
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков - 08.03.2024, ПРАЙМ
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков
Власти Дубая ввели для всех зарубежных банков, работающих в эмирате, налог в размере 20%. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в соцсети X. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T15:35+0300
2024-03-08T15:35+0300
2024-03-08T15:35+0300
дубай
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0749cbb6c112458e355ce326aef426b9.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Власти Дубая ввели для всех зарубежных банков, работающих в эмирате, налог в размере 20%. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в соцсети X."Мухаммед бен Рашид (Аль Мактум — правитель Дубая — ред.) издал закон о введении налога для иностранных банков, работающих в эмирате Дубай, положения которого применяются ко всем иностранным банкам, работающим в эмирате, включая те, что зарегистрированы в зонах специального развития и свободных зонах, при условии, что иностранные банки имеют лицензию на деятельность в эмирате", — заявили в пресс-службе дубайского правительства.Там также отметили, что исключения распространяются только кредитные учреждения, зарегистрированные через Финансовый центр Дубая.Отмечается, что закон предусматривает "взимание ежегодного налога в размере 20% с налогооблагаемого дохода иностранных банков, из этого процента вычитается процент корпоративного налога, применяемый в соответствии с федеральным законом о корпоративных налогах и налоге на предпринимательскую деятельность в случае уплаты налога иностранным банком в соответствии с Законом о корпоративном налоге".
https://1prime.ru/20240306/846002626.html
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_ca961388c54ef4e76b4efedae064c8fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, банки
Власти Дубая ввели налог для иностранных банков
В Дубае вводится ежегодный налог в 20% для иностранных банков
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Власти Дубая ввели для всех зарубежных банков, работающих в эмирате, налог в размере 20%. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в соцсети X.
"Мухаммед бен Рашид (Аль Мактум — правитель Дубая — ред.) издал закон о введении налога для иностранных банков, работающих в эмирате Дубай, положения которого применяются ко всем иностранным банкам, работающим в эмирате, включая те, что зарегистрированы в зонах специального развития и свободных зонах, при условии, что иностранные банки имеют лицензию на деятельность в эмирате", — заявили в пресс-службе дубайского правительства.
Там также отметили, что исключения распространяются только кредитные учреждения, зарегистрированные через Финансовый центр Дубая.
Банки внедряют новую систему оценки заемщиков, сообщили в НБКИ
Отмечается, что закон предусматривает "взимание ежегодного налога в размере 20% с налогооблагаемого дохода иностранных банков, из этого процента вычитается процент корпоративного налога, применяемый в соответствии с федеральным законом о корпоративных налогах и налоге на предпринимательскую деятельность в случае уплаты налога иностранным банком в соответствии с Законом о корпоративном налоге".