https://1prime.ru/20240308/846099011.html

Ключевой член Еврокомиссии выступил против переизбрания фон дер Ляйен

Ключевой член Еврокомиссии выступил против переизбрания фон дер Ляйен - 08.03.2024, ПРАЙМ

Ключевой член Еврокомиссии выступил против переизбрания фон дер Ляйен

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который является одним из ключевых членов Европейской комиссии, выступил против переизбрания нынешней... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T15:45+0300

2024-03-08T15:45+0300

2024-03-08T15:50+0300

ек

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который является одним из ключевых членов Европейской комиссии, выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.Накануне съезд ЕНП в Бухаресте технически поддержал нынешнюю главу ЕК, но впоследствии выяснилось, что из 801 делегата ее кандидатуру поддержали только 400. Фактически фон дер Ляйен провалила голосование в собственной партии."Несмотря на свои качества, Урсула фон дер Ляйен проиграла в голосовании своей собственной партии. Настоящий вопрос теперь состоит в том, можно ли перепоручить управление Европой ЕНП еще на пять лет? Сама ЕНП, похоже, не верит в своего кандидата", — отметил Бретон в сети X. Члены ЕК в ответ на данное заявление еврокомиссара заявили, что они "имеют право высказывать собственное мнение".Политика главы Еврокомиссии часто подвергалась критике: во время пандемии коронавируса из-за избыточных закупок вакцин Брюсселем, за недипломатичные высказывания по отношению к России и одностороннюю поддержку Израиля в конфликте с палестинцами. Также примером неодобрения могут послужить массовые протесты фермеров, которые винят Брюссель за свое бедственное положение.Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.

https://1prime.ru/20240307/846060991.html

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ек, урсула фон дер ляйен