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Ключевой член Еврокомиссии выступил против переизбрания фон дер Ляйен
Ключевой член Еврокомиссии выступил против переизбрания фон дер Ляйен - 08.03.2024, ПРАЙМ
Ключевой член Еврокомиссии выступил против переизбрания фон дер Ляйен
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который является одним из ключевых членов Европейской комиссии, выступил против переизбрания нынешней... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T15:45+0300
2024-03-08T15:45+0300
2024-03-08T15:50+0300
ек
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который является одним из ключевых членов Европейской комиссии, выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.Накануне съезд ЕНП в Бухаресте технически поддержал нынешнюю главу ЕК, но впоследствии выяснилось, что из 801 делегата ее кандидатуру поддержали только 400. Фактически фон дер Ляйен провалила голосование в собственной партии."Несмотря на свои качества, Урсула фон дер Ляйен проиграла в голосовании своей собственной партии. Настоящий вопрос теперь состоит в том, можно ли перепоручить управление Европой ЕНП еще на пять лет? Сама ЕНП, похоже, не верит в своего кандидата", — отметил Бретон в сети X. Члены ЕК в ответ на данное заявление еврокомиссара заявили, что они "имеют право высказывать собственное мнение".Политика главы Еврокомиссии часто подвергалась критике: во время пандемии коронавируса из-за избыточных закупок вакцин Брюсселем, за недипломатичные высказывания по отношению к России и одностороннюю поддержку Израиля в конфликте с палестинцами. Также примером неодобрения могут послужить массовые протесты фермеров, которые винят Брюссель за свое бедственное положение.Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
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ек, урсула фон дер ляйен
Ключевой член Еврокомиссии выступил против переизбрания фон дер Ляйен
Один из ключевых членов Еврокомиссии Бретон выступил против переизбрания фон дер Ляйен
БРЮССЕЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который является одним из ключевых членов Европейской комиссии, выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.
Накануне съезд ЕНП в Бухаресте технически поддержал нынешнюю главу ЕК, но впоследствии выяснилось, что из 801 делегата ее кандидатуру поддержали только 400. Фактически фон дер Ляйен провалила голосование в собственной партии.
"Несмотря на свои качества, Урсула фон дер Ляйен проиграла в голосовании своей собственной партии. Настоящий вопрос теперь состоит в том, можно ли перепоручить управление Европой ЕНП еще на пять лет? Сама ЕНП, похоже, не верит в своего кандидата", — отметил Бретон в сети X.
В Италии считают, что политика фон дер Ляйен разрушает Европу
Члены ЕК в ответ на данное заявление еврокомиссара заявили, что они "имеют право высказывать собственное мнение".
Политика главы Еврокомиссии часто подвергалась критике: во время пандемии коронавируса из-за избыточных закупок вакцин Брюсселем, за недипломатичные высказывания по отношению к России и одностороннюю поддержку Израиля в конфликте с палестинцами. Также примером неодобрения могут послужить массовые протесты фермеров, которые винят Брюссель за свое бедственное положение.
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.