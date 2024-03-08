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Георгиева высказалась о втором сроке на посту главы МВФ

Георгиева высказалась о втором сроке на посту главы МВФ - 08.03.2024, ПРАЙМ

Георгиева высказалась о втором сроке на посту главы МВФ

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что для нее было бы честью отслужить второй пятилетний срок на посту главы МВФ. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T15:57+0300

2024-03-08T15:57+0300

2024-03-08T15:57+0300

сша

мвф

кристалина георгиева

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что для нее было бы честью отслужить второй пятилетний срок на посту главы МВФ. Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак не подтвердила возможность переизбрания на второй срок действующего директора-распорядителя Георгиевой, чьи полномочия завершаются в текущем году. "Мой ответ таков: да, если будет широкая поддержка среди членов организации, для меня будет честью продолжать служить. Фонд - это устойчивый корабль, идущий по неспокойным водам, и я была бы так благодарна членам, если бы они избрали меня во второй раз капитаном на этом корабле", - заявила Георгиева в интервью агентству Рейтер. Глава МВФ отметила, что её заверили в сильной поддержке среди европейских членов фонда и за его пределами. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники отмечает, что страны ЕС готовятся поддержать кандидатуру Георгиевой на второй срок в качестве главы МВФ. По данным источников, министры финансов ЕС, как ожидается, выскажутся в её поддержку 12 марта на встрече в Брюсселе. Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года, согласно установленным правилам работы фонда, срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Георгиева может переизбраться на второй срок и уже получила поддержку Франции, чей голос является одним из определяющих при голосовании за утверждение руководителя международной организации.

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сша, мвф, кристалина георгиева