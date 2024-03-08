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В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку
В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку - 08.03.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку
В 2024 году количество оформленных в России кредитов по программе семейной ипотеки увеличилось почти на 20%, сумма выданных средств возросла примерно на треть,... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T16:27+0300
2024-03-08T16:27+0300
2024-03-08T16:27+0300
семейная ипотека
жилье
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В 2024 году количество оформленных в России кредитов по программе семейной ипотеки увеличилось почти на 20%, сумма выданных средств возросла примерно на треть, при этом востребованность данного инструмента продолжает расти даже на фоне общего охлаждения ипотечного рынка, сообщает RT на русском.Отмечается, что за два месяца текущего года в стране по программе "Семейная ипотека" было выдано более 40 тысяч кредитов на общую сумму 212,7 млрд рублей, что в финасовом выражении на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ранее генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявлял, что семейная ипотека является ключевым звеном государственной поддержки россиян в улучшении жилищных условий. RT сообщает, что с момента запуска программы в 2018 году, с помощью нее свои жилищные условия улучшили около одного миллиона семей. Авторы отмечают со ссылкой на аналитиков "Дом.РФ", что на фоне продления программы до 2030 года ее условиями смогут ежегодно пользоваться еще более 300—350 тысяч родителей.Всего на финансирование программы до 2030 года планируется потратить примерно 1,5 трлн рублей, при этом около 260 млрд рублей из указанной суммы — уже в 2024 году."В целом пролонгация семейной ипотеки — это важное решение. Оно поддержит семьи, поможет им быстрее решить жилищный вопрос и должно положительно отразиться на рождаемости", — заявил RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев и уточнил, что для большего влияния на демографию действие программы следует распространить на строительство собственных домов и приобретение земельных участков.
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семейная ипотека, жилье
В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку
RT: в РФ почти на 20% выросло количество выданных кредитов по программе семейной ипотеки
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ.
В 2024 году количество оформленных в России кредитов по программе семейной ипотеки увеличилось почти на 20%, сумма выданных средств возросла примерно на треть, при этом востребованность данного инструмента продолжает расти даже на фоне общего охлаждения ипотечного рынка, сообщает RT на русском
.
Отмечается, что за два месяца текущего года в стране по программе "Семейная ипотека" было выдано более 40 тысяч кредитов на общую сумму 212,7 млрд рублей, что в финасовом выражении на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявлял, что семейная ипотека является ключевым звеном государственной поддержки россиян в улучшении жилищных условий.
RT сообщает, что с момента запуска программы в 2018 году, с помощью нее свои жилищные условия улучшили около одного миллиона семей. Авторы отмечают со ссылкой на аналитиков "Дом.РФ", что на фоне продления программы до 2030 года ее условиями смогут ежегодно пользоваться еще более 300—350 тысяч родителей.
Минфин назвал сумму допрасходов бюджета на продление семейной ипотеки
Всего на финансирование программы до 2030 года планируется потратить примерно 1,5 трлн рублей, при этом около 260 млрд рублей из указанной суммы — уже в 2024 году.
"В целом пролонгация семейной ипотеки — это важное решение. Оно поддержит семьи, поможет им быстрее решить жилищный вопрос и должно положительно отразиться на рождаемости", — заявил RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев и уточнил, что для большего влияния на демографию действие программы следует распространить на строительство собственных домов и приобретение земельных участков.