Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку - 08.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240308/846099651.html
В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку
В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку - 08.03.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку
В 2024 году количество оформленных в России кредитов по программе семейной ипотеки увеличилось почти на 20%, сумма выданных средств возросла примерно на треть,... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T16:27+0300
2024-03-08T16:27+0300
семейная ипотека
жилье
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В 2024 году количество оформленных в России кредитов по программе семейной ипотеки увеличилось почти на 20%, сумма выданных средств возросла примерно на треть, при этом востребованность данного инструмента продолжает расти даже на фоне общего охлаждения ипотечного рынка, сообщает RT на русском.Отмечается, что за два месяца текущего года в стране по программе "Семейная ипотека" было выдано более 40 тысяч кредитов на общую сумму 212,7 млрд рублей, что в финасовом выражении на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ранее генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявлял, что семейная ипотека является ключевым звеном государственной поддержки россиян в улучшении жилищных условий. RT сообщает, что с момента запуска программы в 2018 году, с помощью нее свои жилищные условия улучшили около одного миллиона семей. Авторы отмечают со ссылкой на аналитиков "Дом.РФ", что на фоне продления программы до 2030 года ее условиями смогут ежегодно пользоваться еще более 300—350 тысяч родителей.Всего на финансирование программы до 2030 года планируется потратить примерно 1,5 трлн рублей, при этом около 260 млрд рублей из указанной суммы — уже в 2024 году."В целом пролонгация семейной ипотеки — это важное решение. Оно поддержит семьи, поможет им быстрее решить жилищный вопрос и должно положительно отразиться на рождаемости", — заявил RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев и уточнил, что для большего влияния на демографию действие программы следует распространить на строительство собственных домов и приобретение земельных участков.
https://1prime.ru/20240304/845871488.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
семейная ипотека, жилье
семейная ипотека, жилье
16:27 08.03.2024
 
В России зафиксировали рост спроса на семейную ипотеку

RT: в РФ почти на 20% выросло количество выданных кредитов по программе семейной ипотеки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В 2024 году количество оформленных в России кредитов по программе семейной ипотеки увеличилось почти на 20%, сумма выданных средств возросла примерно на треть, при этом востребованность данного инструмента продолжает расти даже на фоне общего охлаждения ипотечного рынка, сообщает RT на русском.
Отмечается, что за два месяца текущего года в стране по программе "Семейная ипотека" было выдано более 40 тысяч кредитов на общую сумму 212,7 млрд рублей, что в финасовом выражении на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявлял, что семейная ипотека является ключевым звеном государственной поддержки россиян в улучшении жилищных условий.
RT сообщает, что с момента запуска программы в 2018 году, с помощью нее свои жилищные условия улучшили около одного миллиона семей. Авторы отмечают со ссылкой на аналитиков "Дом.РФ", что на фоне продления программы до 2030 года ее условиями смогут ежегодно пользоваться еще более 300—350 тысяч родителей.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Минфин назвал сумму допрасходов бюджета на продление семейной ипотеки
4 марта, 16:17
Всего на финансирование программы до 2030 года планируется потратить примерно 1,5 трлн рублей, при этом около 260 млрд рублей из указанной суммы — уже в 2024 году.
"В целом пролонгация семейной ипотеки — это важное решение. Оно поддержит семьи, поможет им быстрее решить жилищный вопрос и должно положительно отразиться на рождаемости", — заявил RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев и уточнил, что для большего влияния на демографию действие программы следует распространить на строительство собственных домов и приобретение земельных участков.
 
семейная ипотекажилье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала