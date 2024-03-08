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Глава Гагаузии пообещала сделать все для дальнейшей дружбы с Россией

Глава Гагаузии пообещала сделать все для дальнейшей дружбы с Россией - 08.03.2024, ПРАЙМ

Глава Гагаузии пообещала сделать все для дальнейшей дружбы с Россией

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул по прилету в Кишинев из России заявила журналистам, что будет делать все для поддержания дружеских... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T16:56+0300

2024-03-08T16:56+0300

2024-03-08T16:56+0300

политика

молдавия

гагаузия

россия

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КИШИНЕВ, 8 мар - ПРАЙМ. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул по прилету в Кишинев из России заявила журналистам, что будет делать все для поддержания дружеских отношений с Москвой. "Очень высокого уровня были встречи в Москве, на фестивале в Сочи. Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем", — сказала она. В РФ глава Гагаузии находилась с рабочим визитом, у нее проходили встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Гуцул также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что планирует расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Она также сообщила, что на фестиваля обсудила с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.Кроме того, глава Гагаузской автономии заявила, что Россия не враг Молдавии."Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям", — сказала она.В кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета Гуцул встречали родственники и соратники. Она покинула аэропорт беспрепятственно, обошлось без задержания. Ранее в пятницу ее сторонники прибыли в аэропорт, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ.

https://1prime.ru/20240307/846078656.html

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молдавия, гагаузия, россия