https://1prime.ru/20240308/846099917.html

В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине

В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ

В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине

Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе специальной военной операции перед тем, как Запад потребует от Киева сесть за стол... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T17:23+0300

2024-03-08T17:23+0300

2024-03-08T17:23+0300

политика

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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе специальной военной операции перед тем, как Запад потребует от Киева сесть за стол переговоров, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.По его словам, администрации президента США Джо Байдена придется "поработать с украинцами", чтобы подтолкнуть их к переговорам."Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий", — сказал он.Профессор отметил, что украинская армия не сможет победить в этом конфликте, поэтому Западу следует понять, что разумным решением в сложившейся ситуации станут переговоры. Миршаймер полагает, что лидеры стран Запада заблуждаются в том, что войска НАТО или дополнительные поставки оружия помогут Киеву одержать верх в военном противостоянии с Россией."Единственный выход — это дипломатия", — заключил профессор.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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