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В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине
В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ
В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине
Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе специальной военной операции перед тем, как Запад потребует от Киева сесть за стол... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T17:23+0300
2024-03-08T17:23+0300
2024-03-08T17:23+0300
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе специальной военной операции перед тем, как Запад потребует от Киева сесть за стол переговоров, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.По его словам, администрации президента США Джо Байдена придется "поработать с украинцами", чтобы подтолкнуть их к переговорам."Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий", — сказал он.Профессор отметил, что украинская армия не сможет победить в этом конфликте, поэтому Западу следует понять, что разумным решением в сложившейся ситуации станут переговоры. Миршаймер полагает, что лидеры стран Запада заблуждаются в том, что войска НАТО или дополнительные поставки оружия помогут Киеву одержать верх в военном противостоянии с Россией."Единственный выход — это дипломатия", — заключил профессор.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине
Профессор Миршаймер: Россия освободит больше территорий перед переговорами
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ.
Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше территорий в ходе специальной военной операции перед тем, как Запад потребует от Киева сесть за стол переговоров, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу
Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, администрации президента США Джо Байдена придется "поработать с украинцами", чтобы подтолкнуть их к переговорам.
"Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий", — сказал он.
Профессор отметил, что украинская армия не сможет победить в этом конфликте, поэтому Западу следует понять, что разумным решением в сложившейся ситуации станут переговоры.
Миршаймер полагает, что лидеры стран Запада заблуждаются в том, что войска НАТО или дополнительные поставки оружия помогут Киеву одержать верх в военном противостоянии с Россией.
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"Единственный выход — это дипломатия", — заключил профессор.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.