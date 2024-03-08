Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину - 08.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240308/846100195.html
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину - 08.03.2024, ПРАЙМ
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину
Не исключать чего-то — не означает делать это, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможности отправки войск на Украину. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T17:51+0300
2024-03-08T17:52+0300
политика
нато
эммануэль макрон
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/61/836296199_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e5d9b46744a840f3b1f106d65743f7e9.jpg
ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Не исключать чего-то — не означает делать это, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможности отправки войск на Украину. "Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", — сказал он журналистам в пятницу. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Ранее Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки военных на Украину и консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне Макрон также сказал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Шольц подчеркивал, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
https://1prime.ru/20240308/846095302.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/61/836296199_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_e6b3a862d1195430c3be98e3f4317fa2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, эммануэль макрон, украина
Политика, НАТО, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
17:51 08.03.2024 (обновлено: 17:52 08.03.2024)
 
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину

Макрон, говоря об отправке военных на Украину, заявил, что не исключать не значит делать

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Не исключать чего-то — не означает делать это, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможности отправки войск на Украину.
"Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", — сказал он журналистам в пятницу. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Ранее Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки военных на Украину и консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне Макрон также сказал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Во Франции рассказали о плане Макрона по Украине
13:09
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Шольц подчеркивал, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
 
ПолитикаНАТОЭммануэль МакронУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала