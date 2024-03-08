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Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину - 08.03.2024, ПРАЙМ
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину
Не исключать чего-то — не означает делать это, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможности отправки войск на Украину. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T17:51+0300
2024-03-08T17:51+0300
2024-03-08T17:52+0300
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ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Не исключать чего-то — не означает делать это, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможности отправки войск на Украину. "Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", — сказал он журналистам в пятницу. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Ранее Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки военных на Украину и консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне Макрон также сказал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Шольц подчеркивал, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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нато, эммануэль макрон, украина
Политика, НАТО, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину
Макрон, говоря об отправке военных на Украину, заявил, что не исключать не значит делать
ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Не исключать чего-то — не означает делать это, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможности отправки войск на Украину.
"Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", — сказал он журналистам в пятницу. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Ранее Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки военных на Украину и консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне Макрон также сказал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Во Франции рассказали о плане Макрона по Украине
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Шольц подчеркивал, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.