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Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину

Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину - 08.03.2024, ПРАЙМ

Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину

Не исключать чего-то — не означает делать это, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможности отправки войск на Украину. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T17:51+0300

2024-03-08T17:51+0300

2024-03-08T17:52+0300

политика

нато

эммануэль макрон

украина

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ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Не исключать чего-то — не означает делать это, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможности отправки войск на Украину. "Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", — сказал он журналистам в пятницу. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Ранее Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки военных на Украину и консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне Макрон также сказал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Шольц подчеркивал, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

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нато, эммануэль макрон, украина