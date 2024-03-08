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Цена биткоина приблизилась к $70 тысячам, обновив исторический максимум - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Цена биткоина приблизилась к $70 тысячам, обновив исторический максимум
Цена биткоина приблизилась к $70 тысячам, обновив исторический максимум - 08.03.2024, ПРАЙМ
Цена биткоина приблизилась к $70 тысячам, обновив исторический максимум
Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T18:36+0300
2024-03-08T18:56+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.39 мск дорожал на 0,94% за сутки - до 67 874 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Минутами ранее показатель рос до 69 900 долларов, что является новым максимумом.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,08% - в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. 5 марта стоимость криптовалюты вновь достигла этого значения, однако затем откатилась.
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биткоин, мир
Биткоин, МИР
18:36 08.03.2024 (обновлено: 18:56 08.03.2024)
 
Цена биткоина приблизилась к $70 тысячам, обновив исторический максимум

Binance: цена биткоина обновила исторический максимум, почти достигла 70 тысяч долларов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХалвинг
Халвинг - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.39 мск дорожал на 0,94% за сутки - до 67 874 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Минутами ранее показатель рос до 69 900 долларов, что является новым максимумом.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,08% - в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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