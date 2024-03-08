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СМИ: Швейцария и КНР выступили за присутствие России на саммите по Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Швейцария и КНР выступили за присутствие России на саммите по Украине
СМИ: Швейцария и КНР выступили за присутствие России на саммите по Украине - 08.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Швейцария и КНР выступили за присутствие России на саммите по Украине
Швейцарские и китайские власти выступает за приглашение Москвы на мирный саммит по Украине в Швейцарии, сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T19:59+0300
2024-03-08T19:59+0300
швейцария
украина
китай
россия
мирный саммит
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Швейцарские и китайские власти выступает за приглашение Москвы на мирный саммит по Украине в Швейцарии, сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на источники."Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют "прагматичный" взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом "потемкинской деревни", — указывается в публикации.Указывается, что китайский представитель по делам Евразии Ли Хуэй заявил представителям ЕС, что саммит "не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку".При этом источники из стран Евросоюза не верят, что план удастся."Я сомневаюсь, что Москва приедет... А если это произойдет до выборов (в Европарламент - ред.), то будет давление со стороны Франции и других стран, чтобы не создавать впечатления, будто мы в чем-то уступаем России", - приводит издание слова французского дипломата. Ранее лидер Швейцарии Виола Амхерд отмечала, что мирный саммит собирают по просьбе президента Украины Владимира Путина. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис признавал, что проведение мирной конференции без России невозможно, поэтому собирался пригласить Москву для участия. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как Берн давно утратил свой нейтралитет.
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швейцария, украина, китай, россия, мирный саммит
ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ, РОССИЯ, мирный саммит
19:59 08.03.2024
 
СМИ: Швейцария и КНР выступили за присутствие России на саммите по Украине

SCMP: Китай и Швейцария настаивают на присутствии России на мирном саммите по Украине

© РИА Новости . Виталий Карпов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Виталий Карпов
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Швейцарские и китайские власти выступает за приглашение Москвы на мирный саммит по Украине в Швейцарии, сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на источники.
"Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют "прагматичный" взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом "потемкинской деревни", — указывается в публикации.
Указывается, что китайский представитель по делам Евразии Ли Хуэй заявил представителям ЕС, что саммит "не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку".
При этом источники из стран Евросоюза не верят, что план удастся.
"Я сомневаюсь, что Москва приедет... А если это произойдет до выборов (в Европарламент - ред.), то будет давление со стороны Франции и других стран, чтобы не создавать впечатления, будто мы в чем-то уступаем России", - приводит издание слова французского дипломата.
Флаг Швейцарии
Сенат Швейцарии проголосовал за передачу Киеву активов России
Вчера, 19:29
Ранее лидер Швейцарии Виола Амхерд отмечала, что мирный саммит собирают по просьбе президента Украины Владимира Путина. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис признавал, что проведение мирной конференции без России невозможно, поэтому собирался пригласить Москву для участия. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как Берн давно утратил свой нейтралитет.
 
ШВЕЙЦАРИЯУКРАИНАКИТАЙРОССИЯмирный саммит
 
 
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