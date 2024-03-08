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В Словакии заявили, что Россия не агрессор, она защищает свои интересы - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В Словакии заявили, что Россия не агрессор, она защищает свои интересы
В Словакии заявили, что Россия не агрессор, она защищает свои интересы - 08.03.2024, ПРАЙМ
В Словакии заявили, что Россия не агрессор, она защищает свои интересы
Москва не агрессор, она отстаивает свои интересы на Украине, заявил вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T20:21+0300
2024-03-08T20:21+0300
политика
словакия
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украина
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Москва не агрессор, она отстаивает свои интересы на Украине, заявил вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко."Встать на сторону Украины - это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение - это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы", — отметил Данко в эфире радио "Словакия". Данко добавил, что "жизнь не является черно-белой", и, что спорами о том, кто хороший, а кто плохой, проблему не решить.Данко отвергает транши военной помощи Украине, подытожил Данко.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а российское правительство обманывали, убеждая, что Североатлантический альянс перестанет расширяться.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240301/845789646.html
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словакия, россия, украина
Политика, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
20:21 08.03.2024
 
В Словакии заявили, что Россия не агрессор, она защищает свои интересы

Кандидат в президенты Словакии: Россия не агрессор, она защищает свои интересы на Украине

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© flickr.com / quinet
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Москва не агрессор, она отстаивает свои интересы на Украине, заявил вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко.
"Встать на сторону Украины - это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение - это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы", — отметил Данко в эфире радио "Словакия".
Данко добавил, что "жизнь не является черно-белой", и, что спорами о том, кто хороший, а кто плохой, проблему не решить.
Данко отвергает транши военной помощи Украине, подытожил Данко.
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Глава Минобороны Словакии принял первые истребители F-16, пишет СМИ
1 марта, 15:20
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а российское правительство обманывали, убеждая, что Североатлантический альянс перестанет расширяться.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
ПолитикаСЛОВАКИЯРОССИЯУКРАИНА
 
 
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