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"Страна" сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу

"Страна" сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу - 08.03.2024, ПРАЙМ

"Страна" сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу

Украинский президент Владимир Зеленский размышляет об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы, пишет украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T20:36+0300

2024-03-08T20:36+0300

2024-03-08T20:41+0300

украина

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский размышляет об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы, пишет украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники. "К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом много претензий. Офис Зеленского в целом недоволен дипломатической службой. Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон - даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников", — указывается в публикации.Журналисты издания сообщают, что на место главы МИДа сначала рассматривался Игорь Жовква, замглавы офиса Зеленского. Указывается также, что Кулебу собирались назначить послом в Британию, но им, в итоге, стал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.Между тем, Олег Николенко сообщил, что покидает должность пресс-секретаря МИД Украины. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел".

https://1prime.ru/20240308/846090494.html

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украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба