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"Страна" сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу - 08.03.2024, ПРАЙМ
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"Страна" сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу
"Страна" сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу - 08.03.2024, ПРАЙМ
"Страна" сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу
Украинский президент Владимир Зеленский размышляет об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы, пишет украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T20:36+0300
2024-03-08T20:41+0300
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский размышляет об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы, пишет украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники. "К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом много претензий. Офис Зеленского в целом недоволен дипломатической службой. Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон - даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников", — указывается в публикации.Журналисты издания сообщают, что на место главы МИДа сначала рассматривался Игорь Жовква, замглавы офиса Зеленского. Указывается также, что Кулебу собирались назначить послом в Британию, но им, в итоге, стал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.Между тем, Олег Николенко сообщил, что покидает должность пресс-секретаря МИД Украины. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел".
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украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
20:36 08.03.2024 (обновлено: 20:41 08.03.2024)
 
"Страна" сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу

"Страна": Зеленский рассматривает возможность уволить главу МИД Украины Кулебу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский размышляет об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы, пишет украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники.
"К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом много претензий. Офис Зеленского в целом недоволен дипломатической службой. Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон - даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников", — указывается в публикации.
Журналисты издания сообщают, что на место главы МИДа сначала рассматривался Игорь Жовква, замглавы офиса Зеленского. Указывается также, что Кулебу собирались назначить послом в Британию, но им, в итоге, стал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог
08:43
Между тем, Олег Николенко сообщил, что покидает должность пресс-секретаря МИД Украины. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел".
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
 
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