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Йеллен объяснила рост американской экономики

Йеллен объяснила рост американской экономики - 08.03.2024, ПРАЙМ

Йеллен объяснила рост американской экономики

Уверенный рост американской экономики сильнее прогнозов стал возможен благодаря значительному увеличению рабочей силы внутри страны, заявила министр финансов... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T20:57+0300

2024-03-08T20:57+0300

2024-03-08T20:57+0300

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ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Уверенный рост американской экономики сильнее прогнозов стал возможен благодаря значительному увеличению рабочей силы внутри страны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "Прежде всего, мы видим значительное увеличение рабочей силы, что обеспечивает сильный рост", - сообщила она в интервью телеканалу MSNBC. По словам Йеллен, увеличение участия взрослых рабочих на американском рынке труда помогло экономике США расти сильнее прогнозов. В феврале газета New York Times писала о том, что значительный приток мигрантов в США, включая нелегальных беженцев, получающих в стране разрешения на работу, стал одним из наиболее существенных факторов, которые обеспечили рост американской экономики. По данным издания, почти 20% рабочей силы США приходится на людей, родившихся за пределами страны. В марте спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что число мигрантов, которые незаконно проникли на американскую территорию за время работы Джо Байдена на посту президента США, может достигать 15 миллионов человек. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Республиканцы регулярно обвиняют Байдена в разразившемся миграционном кризисе в США и введенных им политиках освобождения нелегальных мигрантов, ищущих убежище, до рассмотрения их дела о властями страны, что может занимать до нескольких лет.

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