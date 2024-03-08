https://1prime.ru/20240308/846101500.html

Боррель выступил против назначения еврокомиссара по обороне

Боррель выступил против назначения еврокомиссара по обороне - 08.03.2024, ПРАЙМ

Боррель выступил против назначения еврокомиссара по обороне

Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности, не одобрил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести новый пост... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T21:16+0300

2024-03-08T21:16+0300

2024-03-08T21:17+0300

ек

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности, не одобрил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести новый пост еврокомиссара по обороне.Ранее фон дер Ляйен заявила, что в случае своего переизбрания учредит должность еврокомиссара по обороне, а также отведет теме обороны Евросоюза первое место."Комиссар по оборонной промышленности… может оказаться полезным. Но пост комиссара по обороне вводит в заблуждение и не соответствует договорам ЕС", — говорится в публикации Борреля.Он добавил, что согласен с немецким министром обороны Борисом Писториусом, что странам-членам альянса стоит сосредоточиться на развитии координации оборонной политики между ними.Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон высказался против возможного переизбрания Фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок. Он объяснил свою позиции фактическим поражением голосования нынешней главы ЕК в своей партии ЕНП, заручившись поддержкой менее половины от имевших право голоса делегатов съездаВыборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня. После выборов обновится состав Еврокомиссии, а также будет назначен новый глава Евросовета.

https://1prime.ru/20240308/846099011.html

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ек, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен