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Боррель выступил против назначения еврокомиссара по обороне - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Боррель выступил против назначения еврокомиссара по обороне
Боррель выступил против назначения еврокомиссара по обороне - 08.03.2024, ПРАЙМ
Боррель выступил против назначения еврокомиссара по обороне
Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности, не одобрил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести новый пост... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T21:16+0300
2024-03-08T21:17+0300
ек
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности, не одобрил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести новый пост еврокомиссара по обороне.Ранее фон дер Ляйен заявила, что в случае своего переизбрания учредит должность еврокомиссара по обороне, а также отведет теме обороны Евросоюза первое место."Комиссар по оборонной промышленности… может оказаться полезным. Но пост комиссара по обороне вводит в заблуждение и не соответствует договорам ЕС", — говорится в публикации Борреля.Он добавил, что согласен с немецким министром обороны Борисом Писториусом, что странам-членам альянса стоит сосредоточиться на развитии координации оборонной политики между ними.Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон высказался против возможного переизбрания Фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок. Он объяснил свою позиции фактическим поражением голосования нынешней главы ЕК в своей партии ЕНП, заручившись поддержкой менее половины от имевших право голоса делегатов съездаВыборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня. После выборов обновится состав Еврокомиссии, а также будет назначен новый глава Евросовета.
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ек, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен
ЕК, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен
21:16 08.03.2024 (обновлено: 21:17 08.03.2024)
 
Боррель выступил против назначения еврокомиссара по обороне

Боррель выступил против идеи Фон дер Ляйен о назначении еврокомиссара по обороне

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности, не одобрил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести новый пост еврокомиссара по обороне.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что в случае своего переизбрания учредит должность еврокомиссара по обороне, а также отведет теме обороны Евросоюза первое место.
"Комиссар по оборонной промышленности… может оказаться полезным. Но пост комиссара по обороне вводит в заблуждение и не соответствует договорам ЕС", — говорится в публикации Борреля.
Он добавил, что согласен с немецким министром обороны Борисом Писториусом, что странам-членам альянса стоит сосредоточиться на развитии координации оборонной политики между ними.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Ключевой член Еврокомиссии выступил против переизбрания фон дер Ляйен
15:45
Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон высказался против возможного переизбрания Фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок. Он объяснил свою позиции фактическим поражением голосования нынешней главы ЕК в своей партии ЕНП, заручившись поддержкой менее половины от имевших право голоса делегатов съезда
Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня. После выборов обновится состав Еврокомиссии, а также будет назначен новый глава Евросовета.
 
ЕКЖозеп БоррельУрсула фон дер Ляйен
 
 
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