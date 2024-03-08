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Будапешт раскрыл, сколько удалось вернуть из заблокированных средств ЕС - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Будапешт раскрыл, сколько удалось вернуть из заблокированных средств ЕС
Будапешт раскрыл, сколько удалось вернуть из заблокированных средств ЕС - 08.03.2024, ПРАЙМ
Будапешт раскрыл, сколько удалось вернуть из заблокированных средств ЕС
Венгрия получила из Евросоюза 75,2 миллиона евро ранее заблокированных средств, всего с декабря Будапешт вернул 1,4 миллиарда евро в рамках оперативных программ | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T21:19+0300
2024-03-08T21:23+0300
венгрия
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БУДАПЕШТ, 8 мар - ПРАЙМ. Венгрия получила из Евросоюза 75,2 миллиона евро ранее заблокированных средств, всего с декабря Будапешт вернул 1,4 миллиарда евро в рамках оперативных программ и фондов сплочения ЕС, сообщил венгерский министр финансов Михай Варга. "Сейчас прибыло финансирование в размере 75,2 евро для наших инвестиций для зеленого и цифрового перехода. Эти деньги мы используем в рамках оперативной программы по охране окружающей среды и энергоэффективности", - написал Варга в Facebook*.Варга также напомнил, что с учетом полученных в пятницу денег количество средств, полученных Венгрией из фондов сплочения ЕС за 2021-2027 годы, выросло до 1,22 миллиарда евро. По его словам, с декабря Венгрия получила уже более 550 миллиардов форинтов (1,39 миллиардов евро) из ранее заблокированных ресурсов. Перед началом саммита ЕС в середине декабря 2023 года Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, и готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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венгрия
ВЕНГРИЯ
21:19 08.03.2024 (обновлено: 21:23 08.03.2024)
 
Будапешт раскрыл, сколько удалось вернуть из заблокированных средств ЕС

Венгерский министр: Будапешт с декабря получил 1,4 млрд евро из размороженных средств ЕС

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© CC BY 2.0 / J Dimas
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БУДАПЕШТ, 8 мар - ПРАЙМ. Венгрия получила из Евросоюза 75,2 миллиона евро ранее заблокированных средств, всего с декабря Будапешт вернул 1,4 миллиарда евро в рамках оперативных программ и фондов сплочения ЕС, сообщил венгерский министр финансов Михай Варга.
"Сейчас прибыло финансирование в размере 75,2 евро для наших инвестиций для зеленого и цифрового перехода. Эти деньги мы используем в рамках оперативной программы по охране окружающей среды и энергоэффективности", - написал Варга в Facebook*.
Варга также напомнил, что с учетом полученных в пятницу денег количество средств, полученных Венгрией из фондов сплочения ЕС за 2021-2027 годы, выросло до 1,22 миллиарда евро.
По его словам, с декабря Венгрия получила уже более 550 миллиардов форинтов (1,39 миллиардов евро) из ранее заблокированных ресурсов.
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Вчера, 07:15
Перед началом саммита ЕС в середине декабря 2023 года Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, и готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ВЕНГРИЯ
 
 
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