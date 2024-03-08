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20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ

20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ

20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ

22 члена Европейского союза потребовали от Еврокомиссии "немедленного" решения сельскохозяйственного кризиса, пишет издание Euractiv со ссылкой на письмо к ЕК. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T21:52+0300

2024-03-08T21:52+0300

2024-03-08T21:52+0300

ек

протесты фермеров

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. 22 члена Европейского союза потребовали от Еврокомиссии "немедленного" решения сельскохозяйственного кризиса, пишет издание Euractiv со ссылкой на письмо к ЕК. Письмо содержит призыв к конкретизации инициатив, которые будут реализованы в ответ на протесты аграриев, отмечают журналисты издания."Учитывая уровень ожиданий фермеров, крайне важно, чтобы мы быстро знали, какие изменения будут внесены и в какие сроки", — указывается в письме, адресованному исполнительному вице-президенту ЕК Марошу Шефчовичу и комиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому. Euractiv уточнила, что Еврокомиссия подтвердила намерение выдвинуть свои предложения 15 марта.По информации издания, письмо было инициировано министром сельского хозяйства Франции Марком Фено и его испанским коллегой Луи Планасом, а затем подписано министрами всех стран-членов ЕС, кроме Дании, Германии, Нидерландов, Швеции и Бельгии. Организовывая протесты по всему Евросоюзу, фермеры требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения заявили, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ек, протесты фермеров