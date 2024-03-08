Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240308/846102025.html
20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ
20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ
20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ
22 члена Европейского союза потребовали от Еврокомиссии "немедленного" решения сельскохозяйственного кризиса, пишет издание Euractiv со ссылкой на письмо к ЕК. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T21:52+0300
2024-03-08T21:52+0300
ек
протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/72/842897290_0:126:3077:1857_1920x0_80_0_0_ceffd30d65903517c91512a1d5b06aaa.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. 22 члена Европейского союза потребовали от Еврокомиссии "немедленного" решения сельскохозяйственного кризиса, пишет издание Euractiv со ссылкой на письмо к ЕК. Письмо содержит призыв к конкретизации инициатив, которые будут реализованы в ответ на протесты аграриев, отмечают журналисты издания."Учитывая уровень ожиданий фермеров, крайне важно, чтобы мы быстро знали, какие изменения будут внесены и в какие сроки", — указывается в письме, адресованному исполнительному вице-президенту ЕК Марошу Шефчовичу и комиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому. Euractiv уточнила, что Еврокомиссия подтвердила намерение выдвинуть свои предложения 15 марта.По информации издания, письмо было инициировано министром сельского хозяйства Франции Марком Фено и его испанским коллегой Луи Планасом, а затем подписано министрами всех стран-членов ЕС, кроме Дании, Германии, Нидерландов, Швеции и Бельгии. Организовывая протесты по всему Евросоюзу, фермеры требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения заявили, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/72/842897290_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_c1ae3539e2635e1f99aec4150ebd1ccb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ек, протесты фермеров
ЕК, протесты фермеров
21:52 08.03.2024
 
20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ

Euractiv: более 20 стран ЕС потребовали от ЕК "немедленных" мер против протестов фермеров

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПротесты в Париже
Протесты в Париже - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. 22 члена Европейского союза потребовали от Еврокомиссии "немедленного" решения сельскохозяйственного кризиса, пишет издание Euractiv со ссылкой на письмо к ЕК.
Письмо содержит призыв к конкретизации инициатив, которые будут реализованы в ответ на протесты аграриев, отмечают журналисты издания.
"Учитывая уровень ожиданий фермеров, крайне важно, чтобы мы быстро знали, какие изменения будут внесены и в какие сроки", — указывается в письме, адресованному исполнительному вице-президенту ЕК Марошу Шефчовичу и комиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому.
Euractiv уточнила, что Еврокомиссия подтвердила намерение выдвинуть свои предложения 15 марта.
По информации издания, письмо было инициировано министром сельского хозяйства Франции Марком Фено и его испанским коллегой Луи Планасом, а затем подписано министрами всех стран-членов ЕС, кроме Дании, Германии, Нидерландов, Швеции и Бельгии.
Организовывая протесты по всему Евросоюзу, фермеры требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения заявили, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
 
ЕКпротесты фермеров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала