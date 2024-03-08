https://1prime.ru/20240308/846102160.html
Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США
Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США - 08.03.2024, ПРАЙМ
Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США
Пакетный законопроект, предусматривающий выделение бюджетных средств на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, прошел... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T22:22+0300
2024-03-08T22:22+0300
2024-03-08T22:28+0300
сша
шатдаун
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/31/757623186_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_bc47c8768ca643bcb795978dd9695693.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Пакетный законопроект, предусматривающий выделение бюджетных средств на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, прошел процедурное голосование в сенате, трансляция велась на телеканале C-Span.В поддержку данной инициативы, предусматривающей расходы объемом примерно в 460 миллиардов долларов, высказались 63 сенатора, против проголосовали 35. Теперь законопроект будет вынесен на общее голосование и, в случае утверждения, будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.Законопроект регулирует ассигнования для части ведомств, включая Минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона). Финансирование для них должно было быть согласовано до 8 марта.Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать шатдауна (вынужденной приостановки работы ввиду отсутствия финансирования).
https://1prime.ru/20240308/846094480.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/31/757623186_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_0013554a3b99fcdc5b8f2f2324e54223.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, шатдаун
Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США
Проект закона о финансировании правительства США прошел процедурное голосование в сенате
ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Пакетный законопроект, предусматривающий выделение бюджетных средств на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, прошел процедурное голосование в сенате, трансляция велась на телеканале C-Span.
В поддержку данной инициативы, предусматривающей расходы объемом примерно в 460 миллиардов долларов, высказались 63 сенатора, против проголосовали 35. Теперь законопроект будет вынесен на общее голосование и, в случае утверждения, будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.
Медведев назвал Байдена позором для США
Законопроект регулирует ассигнования для части ведомств, включая Минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона). Финансирование для них должно было быть согласовано до 8 марта.
Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать шатдауна (вынужденной приостановки работы ввиду отсутствия финансирования).