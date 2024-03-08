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Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США
Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США - 08.03.2024, ПРАЙМ
Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США
Пакетный законопроект, предусматривающий выделение бюджетных средств на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, прошел... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T22:22+0300
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ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Пакетный законопроект, предусматривающий выделение бюджетных средств на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, прошел процедурное голосование в сенате, трансляция велась на телеканале C-Span.В поддержку данной инициативы, предусматривающей расходы объемом примерно в 460 миллиардов долларов, высказались 63 сенатора, против проголосовали 35. Теперь законопроект будет вынесен на общее голосование и, в случае утверждения, будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.Законопроект регулирует ассигнования для части ведомств, включая Минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона). Финансирование для них должно было быть согласовано до 8 марта.Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать шатдауна (вынужденной приостановки работы ввиду отсутствия финансирования).
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сша, шатдаун
США, шатдаун
22:22 08.03.2024 (обновлено: 22:28 08.03.2024)
 
Сенат одобрил проект закона о финансировании правительства США

Проект закона о финансировании правительства США прошел процедурное голосование в сенате

Сенат США
Сенат США
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ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Пакетный законопроект, предусматривающий выделение бюджетных средств на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, прошел процедурное голосование в сенате, трансляция велась на телеканале C-Span.
В поддержку данной инициативы, предусматривающей расходы объемом примерно в 460 миллиардов долларов, высказались 63 сенатора, против проголосовали 35. Теперь законопроект будет вынесен на общее голосование и, в случае утверждения, будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.
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Законопроект регулирует ассигнования для части ведомств, включая Минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона). Финансирование для них должно было быть согласовано до 8 марта.
Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать шатдауна (вынужденной приостановки работы ввиду отсутствия финансирования).
 
СШАшатдаун
 
 
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