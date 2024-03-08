https://1prime.ru/20240308/846102266.html

Эксперты предсказали уровень заполненности европейских ПХГ к апрелю

Эксперты предсказали уровень заполненности европейских ПХГ к апрелю - 08.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты предсказали уровень заполненности европейских ПХГ к апрелю

Европейские страны могут подойти к концу отопительного сезона – к началу апреля – с 60 миллиардами кубометров газа в подземных хранилищах газа (ПХГ), за историю | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T22:27+0300

2024-03-08T22:27+0300

2024-03-08T22:27+0300

европа

пхг европы

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Европейские страны могут подойти к концу отопительного сезона – к началу апреля – с 60 миллиардами кубометров газа в подземных хранилищах газа (ПХГ), за историю наблюдений с 2012 года такие объемы фиксировались только в "теплом" 2023 году и "ковидном" 2020 году, говорится в обзоре экспертов "Центра по энергопереходу и ESG". Авторы обзора "Мониторинг нефтегазовых рынков и рынков декарбонизации в феврале 2024 года" Екатерина Грушевенко, Сергей Капитонов, Юлия Ляшик. "В феврале в среднем из европейских ПХГ отбиралось 330 миллионов кубометров газа в сутки. Экстраполируя такие темпы отбора на март, к началу апреля – концу отопительного сезона – европейские страны подойдут с 60 миллиардами кубометров газа в хранилищах", – говорится в обзоре. Отмечается, что за историю наблюдений с 2012 года такие показатели на конец марта фиксировались только в "теплом" 2023 году и "ковидном" 2020 году. Заполненность европейских хранилищ газа по состоянию на утро 7 марта составляет 61,3%. Это на 17,1 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2,7 процентного пункта больше, чем в прошлом году. Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа. Высокая заполненность ПХГ влияет на "медвежьи" настроения на европейском рынке газа, отмечали эксперты компании Energi Danmark. Во второй половине февраля биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с мая 2021 года. При этом средние газовые котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам февраля текущего года – почти 290 долларов после 340 долларов в январе.

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