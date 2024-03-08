https://1prime.ru/20240308/846102464.html
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву - 08.03.2024, ПРАЙМ
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
ВСУ не могут определить место запуска российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", это меняет ситуацию на передовой, заявил YouTube-канал Defense TV. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T22:40+0300
2024-03-08T22:40+0300
2024-03-08T22:40+0300
украина
россия
гиперзвуковые ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/44/842064423_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_1f16b552afd507a3e172f62e89423e02.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. ВСУ не могут определить место запуска российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", это меняет ситуацию на передовой, заявил YouTube-канал Defense TV."Даже воздух начинает дрожать, когда "Кинжал" разгоняется до скорости в десять махов (скоростей звука. — Прим. ред.)", — указывается в сообщении.Отмечается, что реакция общественности на атаки этого оружия доказывает, что мир подобного еще не видел.Гиперзвуковая ракета воздушного базирования комплекса "Кинжал" Х-47М2 была создана на основе ракеты наземного комплекса "Искандер" в Коломенском КБ машиностроения (генеральный конструктор В.М. Кашин). В 2018 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что скорость ракеты "Кинжал" в 10 раз превышает скорость звука, то есть она разгоняется до 14,5 тыс. км/ч с лишним. Ракеты способны атаковать цели, находящиеся на расстоянии более 2 тысяч километров, и преодолевать все состоящие на вооружении у различных государств системы противовоздушной обороны.
https://1prime.ru/20240308/846094072.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/44/842064423_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a8baf3e412160c075d6cbfc59e16fa7d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, гиперзвуковые ракеты
УКРАИНА, РОССИЯ, гиперзвуковые ракеты
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
Defense: удары "Кинжалами" по ВСУ меняют ситуацию на поле боя
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ.
ВСУ не могут определить место запуска российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", это меняет ситуацию на передовой, заявил YouTube-канал Defense TV
.
"Даже воздух начинает дрожать, когда "Кинжал" разгоняется до скорости в десять махов (скоростей звука. — Прим. ред.)", — указывается в сообщении.
Отмечается, что реакция общественности на атаки этого оружия доказывает, что мир подобного еще не видел.
Киев и Вашингтон разочаровываются в своем военном союзе, пишут СМИ
Гиперзвуковая ракета воздушного базирования комплекса "Кинжал" Х-47М2 была создана на основе ракеты наземного комплекса "Искандер" в Коломенском КБ машиностроения (генеральный конструктор В.М. Кашин). В 2018 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что скорость ракеты "Кинжал" в 10 раз превышает скорость звука, то есть она разгоняется до 14,5 тыс. км/ч с лишним. Ракеты способны атаковать цели, находящиеся на расстоянии более 2 тысяч километров, и преодолевать все состоящие на вооружении у различных государств системы противовоздушной обороны.