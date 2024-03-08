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"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву - 08.03.2024, ПРАЙМ
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"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву - 08.03.2024, ПРАЙМ
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
ВСУ не могут определить место запуска российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", это меняет ситуацию на передовой, заявил YouTube-канал Defense TV. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T22:40+0300
2024-03-08T22:40+0300
украина
россия
гиперзвуковые ракеты
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. ВСУ не могут определить место запуска российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", это меняет ситуацию на передовой, заявил YouTube-канал Defense TV."Даже воздух начинает дрожать, когда "Кинжал" разгоняется до скорости в десять махов (скоростей звука. — Прим. ред.)", — указывается в сообщении.Отмечается, что реакция общественности на атаки этого оружия доказывает, что мир подобного еще не видел.Гиперзвуковая ракета воздушного базирования комплекса "Кинжал" Х-47М2 была создана на основе ракеты наземного комплекса "Искандер" в Коломенском КБ машиностроения (генеральный конструктор В.М. Кашин). В 2018 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что скорость ракеты "Кинжал" в 10 раз превышает скорость звука, то есть она разгоняется до 14,5 тыс. км/ч с лишним. Ракеты способны атаковать цели, находящиеся на расстоянии более 2 тысяч километров, и преодолевать все состоящие на вооружении у различных государств системы противовоздушной обороны.
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украина, россия, гиперзвуковые ракеты
УКРАИНА, РОССИЯ, гиперзвуковые ракеты
22:40 08.03.2024
 
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву

Defense: удары "Кинжалами" по ВСУ меняют ситуацию на поле боя

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. ВСУ не могут определить место запуска российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", это меняет ситуацию на передовой, заявил YouTube-канал Defense TV.
"Даже воздух начинает дрожать, когда "Кинжал" разгоняется до скорости в десять махов (скоростей звука. — Прим. ред.)", — указывается в сообщении.
Отмечается, что реакция общественности на атаки этого оружия доказывает, что мир подобного еще не видел.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Киев и Вашингтон разочаровываются в своем военном союзе, пишут СМИ
11:43
Гиперзвуковая ракета воздушного базирования комплекса "Кинжал" Х-47М2 была создана на основе ракеты наземного комплекса "Искандер" в Коломенском КБ машиностроения (генеральный конструктор В.М. Кашин). В 2018 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что скорость ракеты "Кинжал" в 10 раз превышает скорость звука, то есть она разгоняется до 14,5 тыс. км/ч с лишним. Ракеты способны атаковать цели, находящиеся на расстоянии более 2 тысяч километров, и преодолевать все состоящие на вооружении у различных государств системы противовоздушной обороны.
 
УКРАИНАРОССИЯгиперзвуковые ракеты
 
 
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