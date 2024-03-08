https://1prime.ru/20240308/846102692.html

Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО

Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО - 08.03.2024, ПРАЙМ

Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО

Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемый ранее в коррупции, назначен советником министра обороны Рустема... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T22:58+0300

2024-03-08T22:58+0300

2024-03-08T23:00+0300

украина

коррупция на украине

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ.Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемый ранее в коррупции, назначен советником министра обороны Рустема Умерова, заявляет украинское издание NV."Кирилл Тимошенко, бывший замглавы офиса Зеленского, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова", — указывается в публикации.В ведомстве уточнили, что Тимошенко на указанной должности трудится с 1 марта. "Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в силах обороны Украины на время действия военного положения", — заключило NV.В июле стало известно, что Тимошенко грозит административная ответственность за использование служебных полномочий в личных интересах. В октябре экс-глава офиса Зеленского заявил, что все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) опровергнуты в суде.По информации агентства, Тимошенко дважды нарушил ограничения относительно получения подарков как лицо, занимающее особо ответственное положение. Также отмечалось, что экс-чиновник в прошлом году трижды бесплатно жил в гостиничном комплексе Emili Resort. Летом 2022 года ему безвозмездно оформили прокат авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен (3,3 тысячи долларов).Тимошенко занимается медиа-обеспечением политических и государственных кампаний более десяти лет. В мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский сделал замглавы своей администрации Тимошенко.

https://1prime.ru/20240308/846100765.html

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украина, коррупция на украине