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Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО
Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО - 08.03.2024, ПРАЙМ
Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО
Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемый ранее в коррупции, назначен советником министра обороны Рустема... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T22:58+0300
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ.Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемый ранее в коррупции, назначен советником министра обороны Рустема Умерова, заявляет украинское издание NV."Кирилл Тимошенко, бывший замглавы офиса Зеленского, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова", — указывается в публикации.В ведомстве уточнили, что Тимошенко на указанной должности трудится с 1 марта. "Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в силах обороны Украины на время действия военного положения", — заключило NV.В июле стало известно, что Тимошенко грозит административная ответственность за использование служебных полномочий в личных интересах. В октябре экс-глава офиса Зеленского заявил, что все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) опровергнуты в суде.По информации агентства, Тимошенко дважды нарушил ограничения относительно получения подарков как лицо, занимающее особо ответственное положение. Также отмечалось, что экс-чиновник в прошлом году трижды бесплатно жил в гостиничном комплексе Emili Resort. Летом 2022 года ему безвозмездно оформили прокат авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен (3,3 тысячи долларов).Тимошенко занимается медиа-обеспечением политических и государственных кампаний более десяти лет. В мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский сделал замглавы своей администрации Тимошенко.
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украина, коррупция на украине
УКРАИНА, коррупция на Украине
Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО
Издание NV: скандальный экс-замглавы офиса Зеленского работает в МО Украины
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ.Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемый ранее в коррупции, назначен советником министра обороны Рустема Умерова, заявляет украинское издание NV.
"Кирилл Тимошенко, бывший замглавы офиса Зеленского, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова", — указывается в публикации.
В ведомстве уточнили, что Тимошенко на указанной должности трудится с 1 марта.
"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в силах обороны Украины на время действия военного положения", — заключило NV.
В июле стало известно, что Тимошенко грозит административная ответственность за использование служебных полномочий в личных интересах. В октябре экс-глава офиса Зеленского заявил, что все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) опровергнуты в суде.
По информации агентства, Тимошенко дважды нарушил ограничения относительно получения подарков как лицо, занимающее особо ответственное положение.
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Также отмечалось, что экс-чиновник в прошлом году трижды бесплатно жил в гостиничном комплексе Emili Resort. Летом 2022 года ему безвозмездно оформили прокат авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен (3,3 тысячи долларов).
Тимошенко занимается медиа-обеспечением политических и государственных кампаний более десяти лет. В мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский сделал замглавы своей администрации Тимошенко.