https://1prime.ru/20240308/846102856.html

СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины

СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины - 08.03.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины

Подготовка войск в CENTAC проходит в максимально приближенным к реальным боевым условиям, здесь пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры проводят совместные... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T23:17+0300

2024-03-08T23:17+0300

2024-03-08T23:18+0300

франция

войска

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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подготовка войск в CENTAC проходит в максимально приближенным к реальным боевым условиям, здесь пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры проводят совместные учения, заявил полковник Аксель Дени, руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции изданию Politico."Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война", — уточнил полковник.Издание уточняет, что площадь для подготовки занимает 120 квадратных километров, что больше Парижа.Politico не удалось выяснить потенциального врага, но в роли ориентира выступает Россия."Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение", — заключил Дени. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность ввода солдат на Украину, но договоренности не были достигнуты. Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.В Кремле на слова Макрона отреагировали подчеркнув, что среди участников парижского мероприятия по Украине есть те, кто сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".

https://1prime.ru/20240308/846100195.html

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франция, войска