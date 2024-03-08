https://1prime.ru/20240308/846102856.html
СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины
СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины - 08.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины
Подготовка войск в CENTAC проходит в максимально приближенным к реальным боевым условиям, здесь пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры проводят совместные... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T23:17+0300
2024-03-08T23:17+0300
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подготовка войск в CENTAC проходит в максимально приближенным к реальным боевым условиям, здесь пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры проводят совместные учения, заявил полковник Аксель Дени, руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции изданию Politico."Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война", — уточнил полковник.Издание уточняет, что площадь для подготовки занимает 120 квадратных километров, что больше Парижа.Politico не удалось выяснить потенциального врага, но в роли ориентира выступает Россия."Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение", — заключил Дени. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность ввода солдат на Украину, но договоренности не были достигнуты. Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.В Кремле на слова Макрона отреагировали подчеркнув, что среди участников парижского мероприятия по Украине есть те, кто сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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франция, войска
СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины
Politico: французские военные готовятся к конфликту высокой интенсивности
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подготовка войск в CENTAC проходит в максимально приближенным к реальным боевым условиям, здесь пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры проводят совместные учения, заявил полковник Аксель Дени, руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции изданию Politico.
"Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война", — уточнил полковник.
Издание уточняет, что площадь для подготовки занимает 120 квадратных километров, что больше Парижа.
Politico не удалось выяснить потенциального врага, но в роли ориентира выступает Россия.
"Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение", — заключил Дени.
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность ввода солдат на Украину, но договоренности не были достигнуты. Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
В Кремле на слова Макрона отреагировали подчеркнув, что среди участников парижского мероприятия по Украине есть те, кто сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".