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СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины - 08.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины
СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины - 08.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины
Подготовка войск в CENTAC проходит в максимально приближенным к реальным боевым условиям, здесь пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры проводят совместные... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T23:17+0300
2024-03-08T23:18+0300
франция
войска
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подготовка войск в CENTAC проходит в максимально приближенным к реальным боевым условиям, здесь пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры проводят совместные учения, заявил полковник Аксель Дени, руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции изданию Politico."Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война", — уточнил полковник.Издание уточняет, что площадь для подготовки занимает 120 квадратных километров, что больше Парижа.Politico не удалось выяснить потенциального врага, но в роли ориентира выступает Россия."Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение", — заключил Дени. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность ввода солдат на Украину, но договоренности не были достигнуты. Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.В Кремле на слова Макрона отреагировали подчеркнув, что среди участников парижского мероприятия по Украине есть те, кто сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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франция, войска
ФРАНЦИЯ, войска
23:17 08.03.2024 (обновлено: 23:18 08.03.2024)
 
СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины

Politico: французские военные готовятся к конфликту высокой интенсивности

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подготовка войск в CENTAC проходит в максимально приближенным к реальным боевым условиям, здесь пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры проводят совместные учения, заявил полковник Аксель Дени, руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции изданию Politico.
"Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война", — уточнил полковник.
Издание уточняет, что площадь для подготовки занимает 120 квадратных километров, что больше Парижа.
Politico не удалось выяснить потенциального врага, но в роли ориентира выступает Россия.
"Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение", — заключил Дени.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке военных на Украину
Вчера, 17:51
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность ввода солдат на Украину, но договоренности не были достигнуты. Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
В Кремле на слова Макрона отреагировали подчеркнув, что среди участников парижского мероприятия по Украине есть те, кто сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
 
ФРАНЦИЯвойска
 
 
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