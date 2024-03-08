https://1prime.ru/20240308/846103020.html

Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России

Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России - 08.03.2024, ПРАЙМ

Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T23:27+0300

2024-03-08T23:27+0300

2024-03-08T23:29+0300

турция

украина

мирный саммит

россия

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СТАМБУЛ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. "Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", - сказал турецкий лидер в ходе заявление для прессы с участием Владимира Зеленского в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против предложения Эрдогана о проведении мирного саммита.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Российский лидер заявлял, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой.

https://1prime.ru/20240307/846044945.html

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турция, украина, мирный саммит, россия