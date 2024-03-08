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Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России
Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России - 08.03.2024, ПРАЙМ
Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T23:27+0300
2024-03-08T23:29+0300
турция
украина
мирный саммит
россия
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СТАМБУЛ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. "Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", - сказал турецкий лидер в ходе заявление для прессы с участием Владимира Зеленского в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против предложения Эрдогана о проведении мирного саммита.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Российский лидер заявлял, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой.
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турция, украина, мирный саммит, россия
ТУРЦИЯ, УКРАИНА, мирный саммит, РОССИЯ
23:27 08.03.2024 (обновлено: 23:29 08.03.2024)
 
Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России

Эрдоган заявил о готовности провести мирные переговоры Украины и России

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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СТАМБУЛ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России.
"Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", - сказал турецкий лидер в ходе заявление для прессы с участием Владимира Зеленского в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против предложения Эрдогана о проведении мирного саммита.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
В Турции опасаются неприятностей из-за торговли с Россией
7 марта, 09:19
Российский лидер заявлял, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой.
 
ТУРЦИЯУКРАИНАмирный саммитРОССИЯ
 
 
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