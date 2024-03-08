Актуальные способы оплаты услуг за границей в эпоху ограничений
Актуальные способы оплаты услуг за границей в эпоху ограничений - 08.03.2024, ПРАЙМ
Актуальные способы оплаты услуг за границей в эпоху ограничений
Несмотря на запреты в финансовой сфере, переводить деньги за рубеж многим по-прежнему необходимо. Остаются и трансграничный бизнес, и туризм (оплата отеля,... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T08:00+0300
2024-03-08T08:00+0300
2024-03-08T08:00+0300
мнения аналитиков
перевод средств
вывод денег
трансграничные расчеты
?1709874003
Несмотря на запреты в финансовой сфере, переводить деньги за рубеж многим по-прежнему необходимо. Остаются и трансграничный бизнес, и туризм (оплата отеля, деньги на карте, а не в кэше), и оплата коммунальных услуги в ранее приобретенной недвижимости или образования.Иностранный бизнес тоже страдает – многие хотели бы продолжать деловые отношения с российскими контрагентами, но не могут из-за ограничений в своих странах. Недавний пример - ряд ранее дружественных нам банков Китая и Турции заявили об ограничении расчетов с российскими гражданами и компаниями. Некоторые даже стали закрывать открытые ранее счета. Причина – угроза вторичных санкций со стороны США.В подобных ситуациях и компании, и обычные люди ищут способы обхода ограничений, и, разумеется, находят их. Конкретика зависит от страны и суммы перевода. Если речь идет о пакетном туре в Турцию, то его спокойно можно оплатить рублями, а с собой взять немного налички.Если вы едете "дикарем", то можно подумать об открытии счета в специальном российско-турецком проекте "Летим", благодаря которому вы получаете электронную (виртуальную) карту платежной системы "Трой". Ей можно расплачиваться в крупных торговых точках.Если же поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных странах. В ряде случаев это можно сделать удаленно, не покидая пределов РФ. Только не забывайте потом вовремя уведомить ФНС о наличии иностранного счета.Наконец, если речь идет о совсем большой сумме, например, для какой-то крупной покупки или деньгах для бизнеса, придется искать банк, который может ее перевести. Такие банки есть. Но не удивляйтесь, что цена за платеж будет не самой низкой, а маршрут ваших денег окажется не самым прямым, например, через конвертацию в третью валюту.Российские финансовые организации активно работают над альтернативными инструментами трансграничных переводов и платежей. Для них это сегодня, пожалуй, является "задачей номер один". Правда, и наши визави из-за океана тоже не спят, придумывая все новые и новые санкции.До тех пор, пока политические тренды продолжат определять экономику, эта ситуация вряд ли изменится. Поэтому при решении даже простых бытовых вопросов нам придется быть изобретательными. И надеяться, что когда-нибудь денежные переводы за рубеж станут тем, чем они и должны быть – рутинной финансовой операцией.
Несмотря на запреты в финансовой сфере, переводить деньги за рубеж многим по-прежнему необходимо. Остаются и трансграничный бизнес, и туризм (оплата отеля, деньги на карте, а не в кэше), и оплата коммунальных услуги в ранее приобретенной недвижимости или образования.
Иностранный бизнес тоже страдает – многие хотели бы продолжать деловые отношения с российскими контрагентами, но не могут из-за ограничений в своих странах. Недавний пример - ряд ранее дружественных нам банков Китая и Турции заявили об ограничении расчетов с российскими гражданами и компаниями. Некоторые даже стали закрывать открытые ранее счета. Причина – угроза вторичных санкций со стороны США.
В подобных ситуациях и компании, и обычные люди ищут способы обхода ограничений, и, разумеется, находят их. Конкретика зависит от страны и суммы перевода. Если речь идет о пакетном туре в Турцию, то его спокойно можно оплатить рублями, а с собой взять немного налички.
Если вы едете "дикарем", то можно подумать об открытии счета в специальном российско-турецком проекте "Летим", благодаря которому вы получаете электронную (виртуальную) карту платежной системы "Трой". Ей можно расплачиваться в крупных торговых точках.
Если же поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных странах. В ряде случаев это можно сделать удаленно, не покидая пределов РФ. Только не забывайте потом вовремя уведомить ФНС о наличии иностранного счета.
Наконец, если речь идет о совсем большой сумме, например, для какой-то крупной покупки или деньгах для бизнеса, придется искать банк, который может ее перевести. Такие банки есть. Но не удивляйтесь, что цена за платеж будет не самой низкой, а маршрут ваших денег окажется не самым прямым, например, через конвертацию в третью валюту.
Российские финансовые организации активно работают над альтернативными инструментами трансграничных переводов и платежей. Для них это сегодня, пожалуй, является "задачей номер один". Правда, и наши визави из-за океана тоже не спят, придумывая все новые и новые санкции.
До тех пор, пока политические тренды продолжат определять экономику, эта ситуация вряд ли изменится. Поэтому при решении даже простых бытовых вопросов нам придется быть изобретательными. И надеяться, что когда-нибудь денежные переводы за рубеж станут тем, чем они и должны быть – рутинной финансовой операцией.
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