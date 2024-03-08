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Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара
Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара - 08.03.2024, ПРАЙМ
Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара
После праздников рубль продолжит укрепление, и при нейтральном внешнем фоне уровень 90 за доллар может быть пробит вниз, рассказал агентству "Прайм" финансовый... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T03:03+0300
2024-03-08T03:03+0300
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. После праздников рубль продолжит укрепление, и при нейтральном внешнем фоне уровень 90 за доллар может быть пробит вниз, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что рубль укрепляется вторую неделю подряд. В течение короткой рабочей недели он получал поддержку от ряда благоприятных факторов: жесткой денежно-кредитной политики Банка России, продаж валютной выручки экспортерами, слабости доллара на рынках и роста нефтегазовых доходов бюджета.Минфин увеличил покупку валюты в рамках бюджетного правила, но его объемы не отразятся негативно на рубле, поскольку Банк России будет проводить встречные продажи инвалюты из средств Фонда национального благосостояния, добавил аналитик.На рынке нефти Brent торговалась в диапазоне 81,70-84,05 доллара за баррель. Цены сдерживались опасениями за спрос из-за слабых данных по деловой активности в США. Однако решение ОПЕК+ продлить добровольные сокращения добычи до конца июня на 2,2 млн б/с не позволило ценам опуститься ниже 81 доллара.Обобщая, можно сказать, что рубль укрепился благодаря внутренним факторам поддержки, таким как бюджетное правило, жесткая ДКП и валютные интервенции. Нефть Brent сохраняла потенциал роста за счет ограничения предложения ОПЕК+, несмотря на риски снижения спроса."Для рубля внешний фон остается нейтральным, поэтому ожидаю дальнейшее тестирование рублем уровня 90 за доллар. При оптимистичном сценарии мы можем увидеть доллар на отметке 88,80 к 15 марта. Для евро торговый диапазон 97,50 - 100 рублей, юаня - 12,40-12,75 рубля", - прогнозирует Антонов.
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курс доллара, курсы валют, курс рубля, форекс, владислав антонов, bitriver
курс доллара, Курсы валют, курс рубля, форекс, Владислав Антонов, BitRiver
03:03 08.03.2024
 
Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара

Аналитик Антонов: рубеж в 90 рублей за доллар может быть пробит к середине марта

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. После праздников рубль продолжит укрепление, и при нейтральном внешнем фоне уровень 90 за доллар может быть пробит вниз, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что рубль укрепляется вторую неделю подряд. В течение короткой рабочей недели он получал поддержку от ряда благоприятных факторов: жесткой денежно-кредитной политики Банка России, продаж валютной выручки экспортерами, слабости доллара на рынках и роста нефтегазовых доходов бюджета.
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На рынке нефти Brent торговалась в диапазоне 81,70-84,05 доллара за баррель. Цены сдерживались опасениями за спрос из-за слабых данных по деловой активности в США. Однако решение ОПЕК+ продлить добровольные сокращения добычи до конца июня на 2,2 млн б/с не позволило ценам опуститься ниже 81 доллара.
Обобщая, можно сказать, что рубль укрепился благодаря внутренним факторам поддержки, таким как бюджетное правило, жесткая ДКП и валютные интервенции. Нефть Brent сохраняла потенциал роста за счет ограничения предложения ОПЕК+, несмотря на риски снижения спроса.
"Для рубля внешний фон остается нейтральным, поэтому ожидаю дальнейшее тестирование рублем уровня 90 за доллар. При оптимистичном сценарии мы можем увидеть доллар на отметке 88,80 к 15 марта. Для евро торговый диапазон 97,50 - 100 рублей, юаня - 12,40-12,75 рубля", - прогнозирует Антонов.
 
курс доллараКурсы валюткурс рубляфорексВладислав АнтоновBitRiver
 
 
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