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Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара
Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара - 08.03.2024, ПРАЙМ
Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара
После праздников рубль продолжит укрепление, и при нейтральном внешнем фоне уровень 90 за доллар может быть пробит вниз, рассказал агентству "Прайм" финансовый... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T03:03+0300
2024-03-08T03:03+0300
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. После праздников рубль продолжит укрепление, и при нейтральном внешнем фоне уровень 90 за доллар может быть пробит вниз, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что рубль укрепляется вторую неделю подряд. В течение короткой рабочей недели он получал поддержку от ряда благоприятных факторов: жесткой денежно-кредитной политики Банка России, продаж валютной выручки экспортерами, слабости доллара на рынках и роста нефтегазовых доходов бюджета.Минфин увеличил покупку валюты в рамках бюджетного правила, но его объемы не отразятся негативно на рубле, поскольку Банк России будет проводить встречные продажи инвалюты из средств Фонда национального благосостояния, добавил аналитик.На рынке нефти Brent торговалась в диапазоне 81,70-84,05 доллара за баррель. Цены сдерживались опасениями за спрос из-за слабых данных по деловой активности в США. Однако решение ОПЕК+ продлить добровольные сокращения добычи до конца июня на 2,2 млн б/с не позволило ценам опуститься ниже 81 доллара.Обобщая, можно сказать, что рубль укрепился благодаря внутренним факторам поддержки, таким как бюджетное правило, жесткая ДКП и валютные интервенции. Нефть Brent сохраняла потенциал роста за счет ограничения предложения ОПЕК+, несмотря на риски снижения спроса."Для рубля внешний фон остается нейтральным, поэтому ожидаю дальнейшее тестирование рублем уровня 90 за доллар. При оптимистичном сценарии мы можем увидеть доллар на отметке 88,80 к 15 марта. Для евро торговый диапазон 97,50 - 100 рублей, юаня - 12,40-12,75 рубля", - прогнозирует Антонов.
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курс доллара, курсы валют, курс рубля, форекс, владислав антонов, bitriver
курс доллара, Курсы валют, курс рубля, форекс, Владислав Антонов, BitRiver
Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара
Аналитик Антонов: рубеж в 90 рублей за доллар может быть пробит к середине марта
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. После праздников рубль продолжит укрепление, и при нейтральном внешнем фоне уровень 90 за доллар может быть пробит вниз, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что рубль укрепляется вторую неделю подряд. В течение короткой рабочей недели он получал поддержку от ряда благоприятных факторов: жесткой денежно-кредитной политики Банка России, продаж валютной выручки экспортерами, слабости доллара на рынках и роста нефтегазовых доходов бюджета.
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Минфин увеличил покупку валюты в рамках бюджетного правила, но его объемы не отразятся негативно на рубле, поскольку Банк России будет проводить встречные продажи инвалюты из средств Фонда национального благосостояния, добавил аналитик.
На рынке нефти Brent торговалась в диапазоне 81,70-84,05 доллара за баррель. Цены сдерживались опасениями за спрос из-за слабых данных по деловой активности в США. Однако решение ОПЕК+ продлить добровольные сокращения добычи до конца июня на 2,2 млн б/с не позволило ценам опуститься ниже 81 доллара.
Обобщая, можно сказать, что рубль укрепился благодаря внутренним факторам поддержки, таким как бюджетное правило, жесткая ДКП и валютные интервенции. Нефть Brent сохраняла потенциал роста за счет ограничения предложения ОПЕК+, несмотря на риски снижения спроса.
"Для рубля внешний фон остается нейтральным, поэтому ожидаю дальнейшее тестирование рублем уровня 90 за доллар. При оптимистичном сценарии мы можем увидеть доллар на отметке 88,80 к 15 марта. Для евро торговый диапазон 97,50 - 100 рублей, юаня - 12,40-12,75 рубля", - прогнозирует Антонов.