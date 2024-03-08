https://1prime.ru/20240308/dollar-846073934.html

Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара

Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара - 08.03.2024, ПРАЙМ

Аналитик предупредил о "последнем рубеже" для доллара

После праздников рубль продолжит укрепление, и при нейтральном внешнем фоне уровень 90 за доллар может быть пробит вниз, рассказал агентству "Прайм" финансовый... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T03:03+0300

2024-03-08T03:03+0300

2024-03-08T03:03+0300

курс доллара

курсы валют

курс рубля

форекс

владислав антонов

bitriver

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/21/841432172_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_0d91ba7906f268bd59e0f179b65f3684.jpg

МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. После праздников рубль продолжит укрепление, и при нейтральном внешнем фоне уровень 90 за доллар может быть пробит вниз, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что рубль укрепляется вторую неделю подряд. В течение короткой рабочей недели он получал поддержку от ряда благоприятных факторов: жесткой денежно-кредитной политики Банка России, продаж валютной выручки экспортерами, слабости доллара на рынках и роста нефтегазовых доходов бюджета.Минфин увеличил покупку валюты в рамках бюджетного правила, но его объемы не отразятся негативно на рубле, поскольку Банк России будет проводить встречные продажи инвалюты из средств Фонда национального благосостояния, добавил аналитик.На рынке нефти Brent торговалась в диапазоне 81,70-84,05 доллара за баррель. Цены сдерживались опасениями за спрос из-за слабых данных по деловой активности в США. Однако решение ОПЕК+ продлить добровольные сокращения добычи до конца июня на 2,2 млн б/с не позволило ценам опуститься ниже 81 доллара.Обобщая, можно сказать, что рубль укрепился благодаря внутренним факторам поддержки, таким как бюджетное правило, жесткая ДКП и валютные интервенции. Нефть Brent сохраняла потенциал роста за счет ограничения предложения ОПЕК+, несмотря на риски снижения спроса."Для рубля внешний фон остается нейтральным, поэтому ожидаю дальнейшее тестирование рублем уровня 90 за доллар. При оптимистичном сценарии мы можем увидеть доллар на отметке 88,80 к 15 марта. Для евро торговый диапазон 97,50 - 100 рублей, юаня - 12,40-12,75 рубля", - прогнозирует Антонов.

https://1prime.ru/20240116/842815211.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курс доллара, курсы валют, курс рубля, форекс, владислав антонов, bitriver